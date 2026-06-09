Mercato FC Nantes : Le nouveau coach arrive, voici la date

Le FC Nantes s’apprête à boucler l’arrivée imminente de Michel Der Zakarian. Sauf surprise de dernière minute, l’ancien entraîneur des Canaris devrait être officialisé dans les prochains jours pour prendre les commandes d’une équipe en pleine crise.

‎Mercato FC Nantes : Michel Der Zakarian en pole pour retrouver la Jonelière

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‎Le nom de Michel Der Zakarian résonne du côté de la Beaujoire. Déjà passé à deux reprises sur le banc nantais, le technicien de 63 ans est annoncé comme le futur homme fort du projet sportif. Son expérience du club et sa connaissance de l’environnement nantais constituent des atouts majeurs dans une période où le FC Nantes cherche à retrouver des repères.

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‎Aux dernières nouvelles, l’officialisation pourrait intervenir très rapidement. Emmanuel Merceron a d’ailleurs donné une indication précise sur le dossier. « J’imagine que ça va aller au bout, mais que ça traîne car pas du tout d’unanimité au club », a-t-il expliqué sur X, laissant entendre que certaines discussions internes ralentissent encore le processus.

‎Une annonce attendue dans les prochains jours

‎Malgré ces réserves, la tendance reste favorable à un retour de Michel Der Zakarian. Emmanuel Merceron s’est montré particulièrement clair concernant le calendrier de l’opération. « Probablement cette semaine, sinon ça veut dire qu’il y a un gros problème », a-t-il affirmé. ‎Cette donnée concrète permet de mieux comprendre le timing du FC Nantes.

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Le club souhaite rapidement avancer sur la préparation de la prochaine saison et ne peut se permettre de prolonger l’incertitude à la tête de l’équipe première. Dans le football moderne, les premières décisions du mercato sont souvent liées à l’identité de l’entraîneur.

‎Un staff qui pourrait réserver une surprise

‎Au-delà du futur coach, la composition de son encadrement suscite déjà de l’intérêt. Plusieurs échos évoquent la possible arrivée de Vitorino Hilton dans le staff nantais. L’ancien défenseur central, qui a longtemps travaillé avec Der Zakarian à Montpellier, possède désormais une expérience dans l’accompagnement technique après sa reconversion.

👀😲 Hilton dans le staff de Der Zakarian à Nantes ? #FCNantes https://t.co/9PEzrDFB7i — But! FC Nantes (@ButNantes) June 8, 2026

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‎Pour le FC Nantes, le retour de Michel Der Zakarian ne représenterait donc pas seulement un changement sur le banc, mais le début d’une nouvelle organisation destinée à apporter davantage de continuité et de sérénité au projet sportif.