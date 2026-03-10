Le PSG acte un retour XXL pour Luis Enrique avant Chelsea !

Le PSG a fait le point sur son effectif à la veille du huitième de finale aller de Ligue des Champions contre Chelsea. Luis Enrique note le retour d’un cadre pour ce choc européen.

PSG : Un seul absent majeur pour affronter Chelsea

Dans son traditionnel communiqué médical d’avant-match, le PSG a fait le point sur ses blessés. Comme annoncé par plusieurs médias ces derniers jours, le PSG confirme le rétablissement complet de Joao Neves. Indisponible depuis le barrage retour de Ligue des Champions contre l’AS Monaco en février dernier suite à une blessure à la cheville, le milieu de terrain de 21 ans s’est entraîné normalement avec ses partenaires le lundi.

L’international portugais a donc reçu le feu vert du staff médical parisien et devrait, sauf revirement de dernière minute, figurer dans le groupe de Luis Enrique pour la réception de Chelsea, mercredi soir, pour le compte des huitièmes de finale aller de la Champions League. Par contre, si Joao Neves est sorti de l’infirmerie et va faire son retour face aux Blues, ce ne sera pas encore le cas pour Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou.

Dans son bref communiqué, le Paris Saint-Germain écrit notamment : « Fabian Ruiz continue son travail individuel adapté. Quentin Ndjantou poursuit son protocole de soins. » Pour rappel, Fabian Ruiz, qui souffre du genou, n’est plus apparu sous le maillot rouge et bleu depuis le 20 janvier passé. De son côté, Quentin Ndjantou s’était blessé sévèrement à l’ischio-jambier lors du 32e de finale de Coupe de France face au Vendée Fontenay Football, le 20 décembre dernier.

Concernant Joao Neves, dont le retour est une excellente nouvelle pour le PSG, son entraîneur a toutefois refusé de dire s’il sera titulaire demain soir contre les garçons de Liam Rosenior. « On verra demain, je ne veux pas donner de piste à l’adversaire », a déclaré Luis Enrique en conférence de presse ce lundi après-midi.

