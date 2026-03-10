PSG : Bonne nouvelle confirmée pour la réception de Chelsea

À la veille de la réception de Chelsea dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, les supporters du PSG ont reçu une bonne nouvelle concernant le collectif de Luis Enrique. Explications.

PSG : Un cadre de retour dans le groupe pour affronter Chelsea

À un peu plus de 24 heures de la réception de Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des champions, l’optimisme est de mise pour voir un cadre de Luis Enrique au moins sur le banc des remplaçants du PSG. Joao Neves n’est plus apparu sous le maillot parisien depuis le barrage retour de l’UEFA Champions League contre l’AS Monaco le 25 février dernier au Parc des Princes.

Blessé à la cheville après la rencontre face aux hommes de Sébastien Pocognoli, le milieu de terrain de 21 ans poursuivait ses soins, dans le point médical publié par le PSG le jeudi passé, à la veille de la défaite à domicile face à l’AS Monaco (1-3), en Ligue 1. Il y a quelques jours, le journal Le Parisien a annoncé que Joao Neves va mieux. Suffisant pour être dans le groupe ?

À priori oui, selon les dernières nouvelles. En effet, l’Insider Djamel assure ce mardi que le retour du jeune international portugais dans le groupe du PSG pour la réception de Chelsea est quasiment acté. « Pas d’inquiétude concernant Joao Neves : il sera bien dans le groupe qui affrontera Chelsea ! Le milieu portugais s’est entraîné normalement hier », écrit le spécialiste des Rouge et Bleu sur sa page Twitter.

Avec l’absence de Fabian Ruiz, le retour de Joao Neves est une excellente nouvelle pour Luis Enrique et le staff du Paris Saint-Germain. Jugé un peu juste pour la réception de l’AS Monaco vendredi, le compatriote de Vitinha a profité du temps supplémentaire de repos offert par Luis Enrique pour se remettre totalement de son mal. Une présence dans le groupe demain contre Chelsea semble donc bien probable.

