FC Nantes : Un coup tactique d’Halilhodzic face au FC Metz ?

Obligé de gagner pour garder espoir quant à son maintien en Ligue 1, le FC Nantes se déplace sur le terrain du FC Metz ce dimanche à 17h15. Vahid Halilhodzic, l’entraîneur des Canaris, pourrait tenter un coup tactique.

FC Metz – FC Nantes : Les choix forts d’Halilhodzic dans un 4-3-3

C’est le match de la survie pour le FC Nantes. Le FC Nantes se déplace chez la lanterne rouge, le FC Metz, ce dimanche après-midi, avec une obligation de résultat pour continuer de croire au maintien en Ligue 1.

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En conférence de presse vendredi, Vahid Halilhodzic a d’ailleurs déclaré : « si on ne gagne pas les prochains 3 matchs, ce sera difficile. Pour moi, c’est l’un des matchs les plus importants de l’histoire du FC Nantes. »

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Conscient de l’enjeu majeur autour du club, le coach des Canaris a continué de travailler pendant la trêve internationale pour arriver dans les meilleures conditions avant le double déplacement à Metz, puis Auxerre. En Moselle, les Jaunes et Verts jouent peut-être déjà leur dernière chance d’évoluer dans l’élite la saison prochaine.

Les Nantais vont donc tout faire pour revenir de Saint-Symphorien avec un succès, le sixième de la saison. Pour y parvenir, Halilhodzic pourrait tenter un pari tactique. En effet, selon les informations du quotidien L’Équipe, le technicien du FCN aurait l’intention d’aligner Fabien Centonze au poste d’ailier droit dans un 4-3-3, où Frédéric Guilbert connaîtrait sa première titularisation depuis son arrivée cet hiver au poste de latéral droit.

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Centonze a marqué trois buts depuis qu’Ahmed Kantari l’a relancé, pour son premier match à Angers (1-4), le 12 décembre passé. Le défenseur de 30 ans a également été décisif lors de la dernière victoire, contre Le Havre AC (2-0), en provoquant l’ouverture du score. Dans l’esprit de son entraîneur, le positionner au poste d’ailier lui permettrait d’être plus proche du but adverse tout en renforçant le couloir droit avec deux latéraux de formation.

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Un coup tactique qui pourrait permettre au FC Nantes de surprendre son adversaire de cet après-midi. Au milieu de terrain, le retour de blessure de Francis Coquelin inciterait « Coach Vahid » à préférer l’ancien Gunner à Ibrahima Sissoko au poste de sentinelle.

Le troisième changement interviendrait en défense, où Kelvin Amian pourrait laisser sa place dans le couloir droit à Frédéric Guilbert. L’ancien Strasbourgeois, arrivé au mercato d’hiver, connaîtrait alors sa première titularisation avec les Canaris, lui qui n’était rentré que 15 minutes contre le SCO d’Angers jusqu’ici.

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Sur cette rencontre importante dans la course au maintien, l’entraîneur des Grenats, Benoît Tavenot, doit faire sans Alpha Touré, suspendu, mais aussi sans Cléo Mélières, Ismaël Guerti, Benjamin Stambouli, Boubacar Traoré et Joseph Mangondo, tous blessés. Découvrez ci-dessous les compositions probables de la rencontre.

L’équipe possible du FC Metz

Gardien : Sy

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Défenseurs : Kouao, Sané, Yegbe, Colin

Milieux : Deminguet, Gbamin, Sarr, Hein

Attaquants : Tsitaishvili, Diallo.

La compo probable du FC Nantes

Gardien : Lopes

Défenseurs : Guilbert, Awaziem, Tati, Cozza

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Milieux : Kaba, Coquelin, Lepenant

Attaquants : Centonze, Ganago, Abline.