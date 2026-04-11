FLASH Mercato : Le détail qui bloque Luis Enrique et le PSG

Depuis plusieurs semaines, le PSG et Luis Enrique négocient une prolongation. Alors que le dossier est bien avancé, un dernier détail reste encore à être réglé. Explications.

Mercato : Accord entre le PSG et Luis Enrique

Luis Enrique sera bientôt fixé. Nommé en juillet 2023 en remplacement de Christophe Galtier, Luis Enrique connaît une réussite totale depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Artisan du premier sacre du PSG en Ligue des Champions, décroché en mai passé face à l’Inter Milan (5-0), le technicien espagnol se sent bien à Paris et son équipe est en lice pour se succéder à elle même dans cette compétition.

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Dans ce contexte, la continuité entre l’ancien coach du FC Barcelone et sa direction semble plus que jamais actée. Déjà lié jusqu’en juin 2027, le tacticien de 55 ans pourrait voir son engagement prolongé jusqu’en 2030. Des pourparlers sont déjà bien avancées, selon les informations relayées par RMC et une officialisation pourrait intervenir dans les prochains mois, avant la fin de la saison, si les deux parties trouvent un accord définitif. Mais un dernier point reste à régler.

La famille Enrique veut un logement à Neuilly-sur-Seine

Très investi dans sa mission, Luis Enrique passe la majeure partie de son temps au Campus de Poissy. En parallèle, le collaborateur de Nasser Al-Khelaïfi accorde une importance particulière à son équilibre de vie et à celui de sa famille. Or, toujours la radio métropolitaine, Enrique et sa famille commenceraient à trouver le temps long à Saint-Germain-en-Laye, où ils résident depuis leur arrivée.

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S’ils apprécient le cadre des Yvelines, l’Espagnol et sa compagne envisageraient désormais un rapprochement vers Paris, avec une possible installation à Neuilly-sur-Seine, déjà choisie par plusieurs cadres du club.

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Au-delà de l’aspect sportif ou financier, c’est bien cette question d’équilibre personnel qui occupe aujourd’hui une place centrale dans les discussions avec le Paris Saint-Germain. Les dirigeants parisiens seraient ainsi très actifs pour aider Luis Enrique à trouver un nouveau logement et rendre le quotidien de sa famille plus agréable.