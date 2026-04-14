Coup de tonnerre dans la compo du PSG face à Liverpool ?

Alors que la presse annonce le même onze de départ aligné au Parc des Princes la semaine passée face à Liverpool, Luis Enrique, le coach du PSG, pourrait surprendre tout le monde ce mardi soir à Anfield.

PSG : Bradley Barcola titulaire face à Liverpool ?

Touché à la cheville lors de la démonstration de force sur le terrain de Chelsea (3-0), en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, Bradley Barcola signe son grand retour dans le groupe de Paris Saint-Germain pour le quart de finale retour contre Liverpool.

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En conférence de presse d’avant-match ce lundi, son entraîneur Luis Enrique a été interrogé sur son éventuelle titularisation face aux Reds ce mardi soir, à Anfield. Sans exclure totalement cette option, le technicien espagnol a tout de même laissé planer le doute.

« Il faut voir la séance. Mais chaque fois qu’il y a un joueur de retour, c’est une très bonne nouvelle. Bradley a été trois semaines en récupération, il faut voir comment il se sent aujourd’hui », a déclaré Luis Enrique.

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Annoncé forfait pour au moins un mois, et donc pas attendu pour cette double confrontation face à Liverpool, Bradley Barcola est rapidement revenu de blessure et figure dans le groupe du PSG pour le choc retour contre les hommes d’Arne Slot. Trop court pour la manche aller, l’ailier de 23 ans a pris part à tous les entraînements collectifs des Rouge et Bleu depuis la semaine passée.

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Ce lundi soir, à Anfield, Barcola était également présent avec ses coéquipiers lors des quinze premières minutes ouvertes aux médias, offrant ainsi une option offensive supplémentaire à Luis Enrique pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions face aux Anglais de Liverpool.

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