FC Nantes : La grosse décision des Kita qui enfonce le FCN

La saison du FC Nantes ressemble à une succession de virages mal négociés. Et dans le viseur des supporters, une décision prise trop vite par les Kita, presque dans la précipitation, continue de hanter la Beaujoire. Entre incompréhension sportive et frustration grandissante, le cas Luis Castro est devenu bien plus qu’un simple épisode : un symbole.

‎FC Nantes : Un choix brutal qui interroge encore

‎Lorsque la direction nantaise, incarnée par Waldemar Kita et son frère Franck, décide de se séparer de Luis Castro après seulement quelques semaines, l’argument officiel tient en quelques mots : nécessité de résultats immédiats. Mais dans les faits, le technicien portugais n’a jamais réellement eu le temps d’installer ses principes de jeu.

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‎Dans un club où la patience est souvent un luxe absent, cette décision s’est imposée comme un point de rupture. D’autant que le FC Nantes, depuis, peine à trouver une stabilité durable sur son banc. Une donnée qui, à froid, donne aujourd’hui l’impression d’un pari perdu avant même d’avoir été joué.

‎Le contraste Levante : des chiffres qui dérangent

‎Pendant que Nantes doute, Luis Castro a rebondi en Espagne, sur le banc du Levante UD. Et son impact est immédiat : environ 1,36 point par match, une équipe sortie de la zone rouge et une dynamique nettement plus cohérente dans le jeu. ‎Des chiffres simples, presque cruels pour les dirigeants nantais, tant ils alimentent le sentiment d’un entraîneur sous-estimé.

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À Nantes, certains supporters n’hésitent plus à comparer : le débat dépasse le terrain pour toucher la méthode de gouvernance. ‎Dans les tribunes comme sur les réseaux, la contestation monte. La phrase d’un supporter résume l’état d’esprit général : « On n’a même pas laissé sa chance à un projet », rapporte But. Une critique récurrente du modèle Kita, souvent accusé d’empiler les choix sans continuité réelle.

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‎La comparaison statistique circule aussi largement : selon plusieurs observateurs, Castro aurait obtenu des résultats comparables, voire supérieurs, à d’autres entraîneurs récents du club dans un contexte pourtant instable.

‎Le FC Nantes face à ses contradictions

‎En filigrane, une question simple s’impose : le FC Nantes a-t-il sacrifié un projet avant même qu’il existe ? La réponse n’est pas tranchée, mais les faits alimentent le doute. Un point clé ressort : Castro n’a jamais dépassé une poignée de matchs officiels à la tête du FCN avant son départ, une donnée souvent oubliée dans le débat.‎

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Dans les couloirs de la Beaujoire, le sujet reste sensible. Car si Levante confirme sa progression, la décision des Kita pourrait entrer dans la longue liste des choix regrettés du club. ‎Le FC Nantes, lui, continue de chercher une ligne directrice. Et dans un football moderne où la stabilité est devenue une arme, ce type d’hésitation coûte parfois bien plus qu’un simple changement d’entraîneur : il fragilise une identité entière.