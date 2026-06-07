Mercato : Kroupi au PSG ? La vérité que personne ne dit

Eli Junior Kroupi est l’une des cibles du PSG pour ce mercato estival. Pourtant, derrière les rumeurs insistantes et les projections parfois audacieuses, la réalité du dossier apparaît bien plus nuancée que ce que certains imaginent.

‎Mercato PSG : Kroupi, la nouvelle trouvaille de Luis Campos

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‎Depuis plusieurs semaines, le nom d’Eli Junior Kroupi circule avec une régularité impressionnante autour du PSG. Le jeune attaquant, sous contrat avec Bournemouth, possède un profil qui correspond à plusieurs critères recherchés par la cellule sportive parisienne : jeunesse, potentiel de progression et capacité à évoluer dans différents registres offensifs.

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‎Cette situation a naturellement alimenté les spéculations. D’autant que les pistes prioritaires envisagées par le club de la capitale semblent particulièrement complexes à concrétiser. Dans ce contexte, de nombreux observateurs ont rapidement présenté Kroupi comme une cible de premier plan pour renforcer l’effectif de Luis Enrique.

Coup de froid autour de Kroupi

‎Face à l’emballement grandissant, Fabrice Hawkins a toutefois tenu à apporter des précisions importantes lors de l’émission Génération After. Le journaliste a insisté sur la nécessité de distinguer l’intérêt d’un club d’une véritable offensive sur le marché des transferts. ‎« Pour ne pas exciter les gens, il faut dire la vérité », a-t-il lancé pour planter le décor.

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« Je pourrais dire aujourd’hui que oui le PSG va recruter Kroupi, mais la réalité c’est que un je n’en sais rien et deux on ne sait pas s’ils vont aller activer la piste », a-t-il déclaré. ‎Une prise de parole qui tranche avec certaines affirmations entendues ces derniers jours. Dans les grands clubs européens, des dizaines de profils sont étudiés chaque été sans qu’une négociation concrète ne soit forcément engagée.

‎Ce que pense réellement la direction parisienne

‎Selon Fabrice Hawkins, le PSG apprécie effectivement les qualités du joueur. Cet élément est réel et ne relève pas du fantasme médiatique. Pour autant, cela ne signifie pas qu’une offre est imminente ou qu’un accord est en préparation. « Est-ce que c’est un joueur qu’ils apprécient ? Oui », a-t-il poursuivi, tout en ajoutant :

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« Est-ce que c’est un joueur qu’ils vont activer ? Non. (…) Donc il est un peu trop tôt à mon sens pour dire si oui ou non ils vont se positionner sur lui. Mais en tout cas oui c’est un joueur qui est apprécié par les dirigeants du PSG. »‎ Cette déclaration résume parfaitement l’état actuel du dossier.

Le Paris SG attend encore des renforts

‎Le PSG vise une nouvelle saison ambitieuse après ses récents succès européens. Pour y parvenir, Luis Campos et Luis Enrique travaillent sur plusieurs scénarios afin de renforcer le secteur offensif. ‎L’expérience des précédents mercatos montre d’ailleurs qu’entre les joueurs observés et ceux finalement recrutés, l’écart peut être considérable.

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Dans le cas d’Eli Junior Kroupi, la vérité est donc simple : le joueur plaît aux décideurs parisiens, mais aucune décision n’a encore été prise concernant une éventuelle offensive. Une nuance essentielle que le tumulte du mercato a parfois tendance à faire oublier.