Mercato ASSE : Après Montanier, enfin Nancy ou Pélissier ?

‎‎L’ASSE s’apprête à lancer une nouvelle ère de son projet sportif. Le départ annoncé de Philippe Montanier redistribue les cartes et place les dirigeants face à une décision majeure : poursuivre leur stratégie internationale avec Wilfried Nancy ou écouter les supporters séduits par Christophe Pélissier.

‎Mercato ASSE : Une page se tourne dans le Forez

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‎L’histoire entre Philippe Montanier et l’ASSE semble toucher à sa fin. Selon les informations de L’Equipe et du Progrès, le technicien n’aurait pas trouvé les garanties nécessaires pour poursuivre son aventure dans le Forez. Entre les interrogations autour de l’effectif et les ambitions du prochain mercato, les divergences se seraient progressivement installées.

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‎Du côté de Kilmer Sports Ventures, le bilan sportif de la fin de saison n’aurait pas totalement convaincu non plus. Le contexte a donc poussé les décideurs stéphanois à accélérer leurs recherches afin d’identifier le profil capable d’incarner la prochaine étape du projet.

‎Wilfried Nancy, le favori de la direction ?

‎Dans cette réflexion, un nom refait surface : celui de Wilfried Nancy. Déjà étudié par les dirigeants lors de précédentes recherches, le technicien franco-canadien présente plusieurs caractéristiques recherchées par les propriétaires du club. ‎Reconnu pour son football offensif et son travail auprès des jeunes joueurs, Nancy s’inscrit parfaitement dans la philosophie développée par Kilmer Sports Ventures.

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Son parcours en Amérique du Nord et sa vision moderne du management constituent également des arguments qui pèsent dans le dossier. Son statut de technicien libre représente enfin un avantage concret dans les négociations.

‎Christophe Pélissier, le choix du cœur des supporters

‎Pendant que les dirigeants explorent la piste Nancy, une partie importante des supporters stéphanois affiche sa préférence pour Christophe Pélissier. Son expérience du football français et sa capacité à construire des équipes compétitives séduisent de nombreux observateurs. ‎

Libre depuis son départ de l’AJ Auxerre, l’entraîneur de 60 ans dispose d’une solide réputation dans l’Hexagone. Sa connaissance des championnats français rassure une partie du public stéphanois, qui verrait en lui un profil capable d’apporter rapidement de la stabilité. ‎Au-delà du nom choisi, le futur entraîneur donnera surtout une indication précieuse sur l’orientation du club.

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Une arrivée de Wilfried Nancy confirmerait la volonté de Kilmer d’imposer sa méthode. Le choix de Christophe Pélissier traduirait davantage une recherche d’expérience et de continuité dans un environnement que l’ancien coach auxerrois maîtrise parfaitement.