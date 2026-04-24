‎Mercato OM : La vérité choc sur S. Richard qui change tout

‎‎L’OM entre dans une zone de turbulences où le sportif et la finance vont désormais marcher main dans la main. Avec l’arrivée imminente de Stéphane Richard à la présidence, le club phocéen s’apprête à vivre un mercato décisif, loin des promesses flamboyantes auxquelles Marseille avait habitué ses supporters.

‎OM : Un nouveau patron, un nouveau cap à Marseille

‎Le 2 juillet marquera un tournant majeur dans l’histoire récente de l’Olympique de Marseille. En confiant les clés du club à Stéphane Richard, Frank McCourt envoie un message clair : l’heure n’est plus aux paris coûteux, mais à la rigueur budgétaire et à la reconstruction stratégique. ‎À Marseille, chaque changement de gouvernance ressemble à une tempête sur le Vieux-Port.

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Cette fois, pourtant, le vent semble souffler dans une direction très claire : celle d’une gestion plus stricte. Comme l’a résumé Pierre Ménès, « Il est là pour faire faire des économies à un club qui est trop dépensier ». Une phrase lourde de sens qui éclaire déjà les contours du prochain mercato.

‎Un mercato sous surveillance, loin des folies

‎Les étés marseillais ont souvent été synonymes de coups d’éclat, de signatures retentissantes et d’espoirs XXL. Mais cette fois, le décor pourrait être bien différent. L’arrivée d’un nouveau directeur sportif et l’incertitude autour d’Habib Beye ajoutent encore à la tension. ‎Le cœur du sujet reste économique. Sur la question, Pierre Ménès a été sans détour.

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« Cette fois-ci, il n’y aura pas Longoria pour faire des tours de passe-passe pour arriver à contourner le désir de McCourt de ne jamais trop taper dans sa caisse. Je ne suis pas certain que Stéphane Richard soit un homme qui va demander à McCourt de dépenser beaucoup d’argent », a-t-il dit. Traduction : les dépenses massives pourraient laisser place à un recrutement ciblé, intelligent. À Marseille, le chéquier pourrait rester plus souvent fermé que par le passé.

‎Le scénario qui peut tout bouleverser

‎La véritable ligne de fracture se situe ailleurs : la qualification en Ligue des champions. C’est elle qui déterminera l’ampleur du chantier. Sans cette manne financière, le club risque de réduire drastiquement sa voilure. ‎« Si l’OM, ce qui est aujourd’hui une vraie possibilité, n’est pas en Ligue des Champions la saison prochaine, il est évident que McCourt comme il l’a déjà dit va réclamer 100 millions de ventes. Et probablement peu d’investissements. C’est-à-dire que la voilure va être considérablement réduite », a ajouté Pierre Ménès sur sa chaîne Youtube.

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‎Voilà la véritable onde de choc : plus qu’un simple changement de président, c’est une nouvelle philosophie qui s’installe. À Marseille, l’été s’annonce mouvementé, mais peut-être moins sur le terrain des arrivées que sur celui des départs. Et dans une ville où le football se vit comme une religion, ce changement-là pourrait tout modifier.