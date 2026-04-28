‎Wahi humilie l’OM : Un ancien de l’ASSE valide le coup

‎L’ASSE et l’OM n’ont pas grand-chose en commun, sauf Niels Nkounkou. Et c’est précisément cet ancien Vert, formé à Marseille, qui a choisi de valider publiquement la provocation d’Elye Wahi après son pénalty vengeur inscrit au Vélodrome. Un simple fait de jeu transformant en véritable règlement de comptes collectif.

‎OM-OGC Nice : Wahi, une Panenka qui ne ressemble pas à un hasard

‎Il y a des gestes techniques qui parlent davantage que n’importe quel discours. Dimanche, dans les dernières minutes d’un match que l’OM semblait maîtriser, Elye Wahi s’est présenté face aux buts de son ancienne équipe. Pénalty obtenu par Jonathan Clauss, lui aussi ex-Marseillais, et transformation au plus froid, avec cette Panenka qui flotte dans les airs juste assez longtemps pour que le message soit parfaitement reçu dans les tribunes du Vélodrome. Score final : 1-1. Et pour l’OM, une égalisation qui fait mal autant dans l’orgueil que dans le classement.

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‎Car Wahi n’a pas raté l’occasion de prolonger cette démonstration sur les réseaux sociaux. Une vidéo de Chancel Mbemba, lui aussi expédié de Marseille sans ménagement, partagée sur Instagram avec pour seule légende : « La justice de dieu ». Pour rappel, l’ancien Lensois avait été poussé vers la sortie dès janvier 2025, après seulement six mois en Provence, pour laisser la place à Amine Gouiri, nouvelle priorité de Medhi Benatia. Wahi aurait souhaité rester, le club n’a pas voulu perdre de temps.

‎Nkounkou enfonce le clou et pique Marseille au vif

‎La mécanique de la rancœur collective s’est enclenchée avec une précision remarquable. Niels Nkounkou, latéral gauche passé notamment par l’ASSE lors de la saison 2022-23, a répondu à la story de Wahi avec une sobriété tout aussi parlante : « Merci mon frère », accompagné d’un cœur et d’un émoji glacé. Formé à l’OM, Nkounkou a quitté Marseille en mauvais termes et, visiblement, six ans n’ont pas suffi à effacer les traces.

Wahi qui publi sur son Insta la vidéo de Chancel Mbemba, joueur blacklisté qui évoque "la justice de Dieu".



Et Niels Nkounkou, formé à l'#OM qui valide.



C'est quoi son problème avec l'#OM à Nkounkou ? pic.twitter.com/RnvwFnfdt8 — OManiaque (@OManiaque) April 27, 2026

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‎Ce détail n’est pas anodin. Quand un joueur passé par l’AS Saint-Etienne, rival historique de l’Olympique de Marseille, trouve plus de fraternité avec un ancien Marseillais humiliant son club formateur qu’avec l’institution elle-même, c’est que quelque chose s’est profondément cassé dans la gestion humaine du vestiaire phocéen.

L’OM, fabrique involontaire de ses propres bourreaux

‎Il y a une tendance lourde qui se dessine, et il serait malhonnête de ne pas la nommer. Cette saison, le Vélodrome a subi les assauts de trop nombreux anciens joueurs partis froissés pour que ce soit une simple coïncidence. Wahi, Clauss, Mbemba, trois hommes dont les départs ont été gérés avec moins de diplomatie que d’efficacité comptable.

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‎Benatia a fait des choix, certains discutables, d’autres défendables sur le plan sportif. Mais le football a une mémoire longue, et les vestiaires encore plus. La vraie question n’est pas de savoir si Wahi avait le droit de chambrer, il l’avait, clairement. Elle est de savoir combien de temps Marseille continuera de semer des rancœurs avant de récolter autre chose que des Panenkas en pleine figure.