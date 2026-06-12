PSG Mercato: Urgent ! Lucas Hernandez tranche pour son futur

Son nom ne figure pas sur la liste des joueurs avec lesquels le PSG négocie pour des prolongations de contrat, mais Lucas Hernandez sait déjà où se trouve son bonheur dans un avenir proche. Explications.

PSG Mercato : Lucas Hernandez se voit encore à Paris

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Lucas Hernandez ne se voit pas ailleurs qu’au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Malgré un statut de joueur de rotation, le défenseur polyvalent, sous contrat jusqu’en juin 2028, a décidé de rester dans la capitale française cet été, d’après les informations du journal L’Équipe.

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Les belles performances du club, double champion d’Europe en titre, ne le poussent pas à partir. Tout comme son salaire annuel de 13,2 millions d’euros, l’un des plus élevés du vestiaire de Luis Enrique. Surtout qu’il est très apprécié au sein du club de la capitale.

« Un joueur qui est très respecté »

Invité à s’exprimer sur la place de Lucas Hernandez au PSG la saison prochaine, Fabrice Hawkins a évoqué la position pas forcément simple de l’international français de 30 ans. Alors que Luis Campos cherche à recruter une doublure au poste de latéral gauche, Lucas Hernandez pourrait se voir montrer la porte cet été.

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Toutefois, le journaliste de RMC Sport assure que l’ancien défenseur du Bayern Munich est très apprécié et respecté à Paris pour son grand professionnalisme. Le spécialiste mercato ajoute même que le Champion du Monde 2018 ne sera pas jeté dehors comme un malpropre.

« C’est un joueur pour qui le club a du respect. Il ne sera pas mis à la porte comme un malpropre », assure Fabrice Hanwkins, qui précise toutefois que les choses pourraient davantage se compliquer pour le natif de Marseille en cas d’arrivée d’un nouveau joueur à son poste.

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« Maintenant, il y a une réalité, si un joueur avec ce profil de gaucher, plutôt jeune, qui va gratter du temps de jeu arrive, mathématiquement il y en a un qui va en faire les frais et ce sera Lucas Hernandez », explique-t-il.