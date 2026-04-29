Grosse inquiétude au PSG après le choc contre le Bayern ?

Si le PSG peut avoir des regrets au vu du scénario de la demi-finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, Luis Enrique pourrait bien ne pas pouvoir compter sur un de ses cadres pour la manche retour la semaine prochaine.

PSG : Achraf Hakimi touché à la cuisse contre le Bayern

Le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi, s’est blessé face au Bayern Munich ce mardi soir au Parc des Princes, à l’occasion des demi-finales aller de Ligue des Champions. Si le club de la capitale française s’est offert une option pour la finale en dominant les Bavarois (5-4), Luis Enrique a perdu l’un de ses titulaires indiscutables sur blessure.

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En effet, Achraf Hakimi, qui a été obligé de terminer la rencontre, car tous les changements avaient été effectués, s’est blessé à la cuisse droite. À la 88e minute, le défenseur de 27 ans est resté au sol après un duel avec Konrad Laimer. Il s’est assis sur la pelouse en se touchant l’arrière de la cuisse droite, laissant craindre une blessure musculaire.

Après s’être allongé, et alors que l’arbitre a interrompu la rencontre pour prendre de ses nouvelles, Hakimi a tout de même tenu sa place. Luis Enrique avait déjà effectué ses trois changements et ne pouvait donc plus remplacer Hakimi, qui a dû serrer les dents pour finir la rencontre. Visiblement incapable de jouer dans son couloir droit de la défense, l’international marocain a terminé le match en attaque pour moins pénaliser son équipe.

En cas de pépin musculaire, le timing est extrêmement serré avant le match retour, puisque le Paris Saint-Germain se déplace sur le terrain du Bayern Munich le mercredi prochain pour la demi-finale retour de la Champions League.

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Pour rappel, Achraf Hakimi a déjà manqué près de deux mois de compétition cette saison à cause d’une entorse à la cheville survenue début novembre face au même club allemand. Après le match, l’entraîneur du PSG a donné les premières nouvelles de son joueur.

Plus de peur que de mal pour Achraf Hakimi ?

Blessé en fin de match, Achraf Hakimi est tout de même resté sur le terrain, mais il était clairement diminué. Interrogé au micro de Movistar, Luis Enrique a donné les premières nouvelles sur cette blessure de son numéro 2. Selon le coach du PSG, Hakimi pourrait juste avoir souffert de crampes durant ce choc.

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« Je crois que ce sont des crampes (pour Hakimi et Safonov). À ce niveau d’intensité, c’est normal. J’espère que pour Hakimi ce seront juste de grosses crampes », a déclaré le technicien espagnol. Si son entraîneur espère qu’il ne s’agit que de crampes, le principal concerné a réagi sur les réseaux sociaux en écrivant notamment sur son compte : « Le travail n’est pas terminé », sans donner plus de précisions.

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De son côté, le capitaine du PSG, Marquinhos, a indiqué que son coéquipier s’est plaint de crampes au cours de la rencontre. « Achraf Hakimi ? Sur le terrain, il a dit que c’étaient des crampes. Mollet ou ischios, je ne sais pas, on verra demain (Ndlr, ce mercredi) », a confié Marquinhos à Canal+ Foot.