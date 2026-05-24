‎Mercato OM : Pierre Sage à Marseille ? Il met fin au suspense

‎Le nom de Pierre Sage est associé à l’OM alors que le club phocéen cherche son nouvel entraîneur. Face aux rumeurs, l’entraîneur du RC Lens a finalement clarifié sa position après une saison éclatante, sans pour autant fermer complètement la porte à un rebondissement inattendu.

‎L’OM cherche un patron de banc, Pierre Sage entre dans le décor

La suite après cette publicité

‎À Marseille, le fauteuil d’entraîneur ressemble parfois à une chaise électrique garnie de promesses. Après une saison mouvementée, la direction olympienne scrute le marché avec une idée forte : miser sur un profil français capable d’encaisser la pression du Vélodrome sans perdre son sang-froid. Dans cette liste réduite, Pierre Sage est rapidement apparu comme un nom crédible.

Lire aussi : Mercato Lens : Choc ! Pierre Sage prêt à claquer la porte ?

À voir

‎Mercato ASSE : Fin de l’aventure ! Il annonce son départ

‎Il faut dire que le technicien lensois sort d’un exercice particulièrement convaincant. Une deuxième place en Ligue 1 et une Coupe de France remportée face à Nice ont renforcé son crédit. Dans un football où les succès attirent les regards aussi vite qu’un parfum de grillades un soir d’été à Marseille, son nom circule naturellement autour de la Commanderie.

‎Une déclaration qui refroidit les rumeurs… sans les éteindre

La suite après cette publicité

‎Ces derniers jours, Pierre Sage avait déjà entretenu un léger flou sur sa situation dans les colonnes de L’Équipe. Malgré un contrat courant jusqu’en 2028 avec Lens, le coach s’était montré prudent sur l’avenir. ‎« Je sais que tout peut se passer, mais malgré tout, l’intention de continuer avec la plus grande partie possible de cet effectif est bien présente », a-t-il réagi, avant de poursuivre :

Lire aussi : OM Mercato: Urgent ! Christophe Galtier débarque à Marseille

« Il faut aussi être conscient qu’on a fait une bonne saison, que les coaches sont souvent associés à la réussite de leur équipe. Il se passe des choses, mais pour l’instant, l’idée c’est de rester », a expliqué le technicien français. ‎Une sortie qui ressemble davantage à une main posée sur le frein qu’à un verrou définitivement fermé. Dans le football moderne, les “pour l’instant” valent parfois autant qu’une clause cachée dans un contrat.

‎“Il y a beaucoup de contacts” : la phrase qui entretient le suspense

‎Vendredi soir, après le sacre lensois en Coupe de France, Pierre Sage a ajouté une nouvelle couche d’incertitude au dossier au micro de France TV. ‎« Si je reste à Lens la saison prochaine ? Il n’y a pas de raison que ça évolue, mais je vous avoue qu’il y a beaucoup de contacts. Après je suis sous contrat, mais je vais essayer de l’honorer. Je suis très content dans ce club. Ce n’est peut-être pas le moment de parler de ça », a confié l’entraîneur.

Lire la suite sur l’OM :

‎OM : Nwaneri, une grosse surprise venue d’Angleterre

À voir

‎Mercato PSG : Une folie à 50M€ pour remplacer Chevalier ?

Mercato OM : Urgent ! Marseille tient le remplaçant de Rulli

‎Dans les bureaux marseillais, cette déclaration ne passera sans doute pas inaperçue. Car si Bruno Genesio semble aujourd’hui tenir la corde, Marseille sait aussi qu’un mercato des entraîneurs réserve souvent des scénarios plus imprévisibles qu’un match arrêté à la 95e minute.