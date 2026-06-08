Mercato Lorient : Dujeux pour succéder à Pantaloni ?

Les Merlus sont en discussion avec l’ex-entraîneur du SCO d’Angers, Alexandre Dujeux, pour prendre les rênes de l’équipe première.

Mercato : Lorient rêve d’attirer Alexandre Dujeux

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Le FC Lorient cible une myriade d’entraîneurs pour remplacer Olivier Pantaloni, et aurait finalement jeté son dévolu sur Alexandre Dujeux, qui a officiellement quitté, il y a quelques jours, le club scoïste. Selon les informations de L’Équipe, la fin du feuilleton semble proche et un accord pourrait intervenir très prochainement.

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L’entraîneur angevin sort d’une saison réussie, avec une 13ème place et un maintien plutôt tranquille. Une sacrée performance pour le budget le plus faible de Ligue 1, ex-aequo avec Le Havre (25 millions d’euros). Une saison ponctuée par un passage qui aura permis au SCO de retrouver l’élite, après une saison 2021-2022 catastrophique et une dernière place de Ligue 1.

Une expérience angevine très réussie

Deux saisons plus tard, le club est toujours installé dans le bas de tableau, mais loin de la bataille pour le maintien. Mais en plus de survivre sportivement, le club doit survivre économiquement. Angers doit régulièrement vendre ses meilleurs éléments, ce qui peut freiner l’ambition de l’entraîneur.

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Une ambition qui se trouve être au cœur du projet du FC Lorient depuis le rachat de toutes les parts du club par le fonds d’investissement américain Black Knight Football Club, qui possède également le club de Bournemouth en Premier League anglaise. Après avoir atteint la 10ème place l’année dernière, le club breton doit trouver un nouvel entraîneur capable de remplacer Olivier Pantaloni.

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Will Still, libre depuis son limogeage de Southampton, Stéphane Gilli, lui aussi libre après son passage au Paris FC, Patrick Videira, encore sous contrat au Mans, ou encore Wilfried Nancy, qui sort d’une expérience compliquée au Celtic Glasgow, ont été sondés. Mais l’ex-technicien du SCO semble être le favori, lui qui est aussi pisté par le RC Lens et l’OGC Nice.