Mondial 2026 : Le Canada prêt a briller chez lui ?

Avec une équipe remplie d’hommes de calibre LDC, les Canadiens arrivent avec une belle envie de surprendre le monde. D’un pays de hockeyeurs avec un seul Mondial à son actif, qu’attendre du Canada cette année ?

Canada : Du hockey a la Coupe Du Monde

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Dans l’esprit collectif, lorsque le mot Canada est prononcé, la première chose qui vient en tête, c’est le froid. Ce froid si caractérisant de ce pays d’Amérique du Nord, qui fait partie de la culture canadienne. Que ce soit à Vancouver, Toronto ou encore Montréal, le pays a toujours été considéré comme un endroit frais, et dans les endroits frais, on privilégie souvent les sports de glace comme le patinage, le curling, mais surtout, le hockey.

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Mais depuis désormais une dizaine d’années, le Canada a commencé à développer son football d’une bien belle manière. Car avant cela, il aurait fallu revenir au Mexique, en 1986, pour retrouver la seule trace du Canada à un Mondial avant 2022. Une piètre performance, avec 3 défaites et 0 but inscrit, ils s’en vont directement par la petite porte. Puis, on n’entend plus parler d’eux pendant un très gros moment, avant que certains hommes ne commencent à exploser sur la scène mondiale, comme Alphonso Davies en 2020, ou encore Jonathan David dans cette même période. Sans oublier Stephen Eustáquio et Tajon Buchanan.

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Avec cette nouvelle équipe, le Canada se qualifie haut la main au Mondial 2022, le second de son histoire, mais rebelote, nouvelle élimination en poules, avec le même bilan qu’en 86 : 3 défaites, et deux buts marqués. Désormais, ils ne veulent qu’une seule chose : réaliser un bon parcours, de plus qu’ils sont à domicile.

Un solide effectif…encore faible

Lorsque l’on regarde l’effectif canadien, on se dit que c’est une équipe plus que solide. Une défense portée par Eustaquio et Bombito, un milieu de terrain avec Ismaël Koné et Osorio, sans oublier l’attaque avec Buchanan ou encore Promise David, la nation est surtout dépendante de deux hommes : Jonathan David et Alphonso Davies. Tout le pays compte sur ces deux hommes qui peuvent clairement être les clés de l’effectif canadien.

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Mais malgré cela, la fragilité vient de ces deux hommes. Étant les meilleurs joueurs de la sélection, on a souvent l’impression que s’ils ne sont pas sur le terrain ou si l’un manque, l’équipe ne va pas bien et n’y arrive plus, comme si leur seul repère venait de s’envoler. Et lorsqu’une équipe est dépendante, la catastrophe ne tarde pas à arriver.

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Si aujourd’hui les Canadiens pensent réussir à aller loin au Mondial, une des choses à faire est de rapidement trouver le moyen de perdre cette dépendance à leurs deux stars car sinon, cela ne fera qu’empirer et gâchera le tournoi des Canadiens.