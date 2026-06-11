INFO Mercato : L’OM prêt à céder un défenseur pour 22 M€ ?

Le nouveau directeur de l’OM, Grégory Lorenzi, envisage de séparer de plusieurs joueurs au cours du mercato. Et l’un d’entre eux devrait en surprendre plus d’un.

Mercato OM : Grégory Lorenzi n’exclut pas un départ de Facundo Medina

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Grégory Lorenzi le sait. Son nouveau club, l’Olympique de Marseille, est sous la pression constante des instances financières : l’UEFA et la DNCG. Son équipe et lui doivent impérativement vendre afin de rééquilibrer les comptes avant le 30 juin prochain. Mason Greenwood, Leonardo Balerdi ou encore Geoffrey Kondogbia figurent sur la liste des partants.

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Mais ce n’est pas terminé. Facundo Medina se rapproche de manière inattendue vers la porte de sortie. La presse argentine révèle un intérêt croissant de River Plate à son égard. Pablo Longoria, ancien président de l’OM, aurait déjà amorcé des discussions avec l’agent du joueur en vue faciliter cette opération.

Au moins 22 millions d’euros pour son transfert

L’enjeu financier est colossal pour Marseille. Facundo Medina avait été prêté l’été dernier par le RC Lens avant d’être définitivement transféré à l’OM contre un chèque avoisinant les 22 millions d’euros, bonus compris. Grégory Lorenzi et la nouvelle direction marseillaise, très vigilants sur les finances, ne comptent pas brader le défenseur argentin.

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Ils exigeront une somme couvrant l’intégralité de son prix d’achat, indique le journaliste Renzo Pantich. River Plate devra donc sortir le chéquier en vue de s’offrir l’ancien Lensois. Si ce deal venait à confirmer, cela offrirait une bouffée d’oxygène à Grégory Lorenzi face à ses obligations administratives.