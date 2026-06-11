Coup de théâtre à l’OM: le verdict attendu de l’UEFA fuite ?

Alors que l’OM attend de connaître les conclusions de l’UEFA, une première tendance se dégage. Les Phocéens auraient évité l’exclusion en Ligue Europa.

L’OM peut souffler : le spectre d’une exclusion en Ligue Europa s’éloigne

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L’Olympique de Marseille reste toujours en attente. Les Phocéens, sous les ordres d’Habib Beye, ont réussi à se qualifier pour la Ligue Europa. Sauf que ce ticket européen est désormais menacé par une décision de l’UEFA. L’instance européenne analyse depuis quelques semaines l’état financier de l’OM.

Les finances du club ne sont pas au beau fixe. L’ancienne direction de Pablo Longoria a multiplié les dépenses sans tenir compte de l’accord passé en 2022 avec l’UEFA. La situation est préoccupante. Au point où l’OM risque d’être sanctionné pour non-respect du fair-play financier.

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L’instance européenne devait rendre son verdict mercredi. La décision a été reportée à jeudi, ce qui a amplifié l’inquiétude à Marseille. Mais le spectre d’une exclusion en Ligue Europa semble s’éloigner. Plusieurs sources concordantes, dont le journaliste Olivier Ménard, indiquent que l’OM ne devrait pas être privé de compétition européenne.

La décision officielle de l’UEFA est toujours attendue

L’UEFA privilégierait une approche plus ou clémente à l’égard de l’OM. L’instance se limitera probablement à une amende ou un simple avertissement. Cette issue est perçue comme un soulagement immense pour le président Stéphane Richard et son équipe.

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🔹Je ne sais pas si l'info est fiable ou pas mais olivier Menard de @lequipedusoir avait dit que l'OM ne serait pas exclu des compétitions européennes ! https://t.co/9NicLbQk3V — GP013 (@Gp_013) June 10, 2026

Cela permettrait aux Phocéens de préparer la saison 2026-2027 avec une sérénité. Cette perspective débloquerait aussi plusieurs dossiers à l’OM, à commencer par la nomination de Bruno Genesio. Toutefois, rien n’est encore officiel. Marseille reste dans l’attente du verdict officiel de l’UEFA.