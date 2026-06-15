Mercato : Genesio arrive, l’OM s’offre un autre renfort majeur

‎‎L’OM et Bruno Genesio avancent dans la même direction. Alors que l’arrivée du technicien français semble se préciser de jour en jour, Marseille prépare également un autre mouvement stratégique avec le retour annoncé d’un spécialiste reconnu qui connaît parfaitement les exigences du très haut niveau.

‎Mercato OM : Une nouvelle ère se dessine sur le banc marseillais

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‎L’Olympique de Marseille poursuit sa réorganisation après une saison marquée par de nombreux bouleversements. Le départ de Roberto De Zerbi puis l’intérim assuré par Habib Beye ont conduit les dirigeants à explorer plusieurs pistes avant de jeter leur dévolu sur Bruno Genesio.

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‎Selon les informations de Football.fr, un accord aurait été trouvé entre les différentes parties autour d’un contrat de deux saisons accompagné d’une année supplémentaire en option. L’officialisation reste néanmoins liée à plusieurs éléments administratifs, notamment la situation européenne du club.

‎Un staff qui prend déjà forme

‎L’arrivée de Bruno Genesio ne se limiterait pas à un simple changement d’entraîneur. Le technicien devrait être accompagné de plusieurs collaborateurs de confiance afin de reproduire un cadre de travail qu’il maîtrise parfaitement. ‎

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Jérémie Bréchet et Dimitri Farbos figureraient ainsi parmi les premiers noms appelés à rejoindre la cité phocéenne. Cette volonté de conserver une continuité dans les méthodes de travail illustre une stratégie souvent observée chez les entraîneurs qui souhaitent gagner du temps dès leur prise de fonctions.

‎Nicolas Dehon, le renfort discret mais précieux

‎L’autre information importante concerne Nicolas Dehon. D’après les révélations de La Provence, l’entraîneur des gardiens aurait confirmé son départ du LOSC pour intégrer le nouveau projet marseillais. ‎Son profil est loin d’être anodin. Entre 2010 et 2012, il avait déjà exercé à Marseille aux côtés de Didier Deschamps.

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Son expérience du très haut niveau et sa connaissance de l’environnement olympien représentent un atout majeur. Avec Bruno Genesio à la tête de l’équipe et un staff expérimenté en cours de constitution, Marseille affiche une ambition claire : reconstruire sur des bases solides plutôt que de multiplier les paris. Une approche qui pourrait bien constituer le premier succès du mercato olympien.