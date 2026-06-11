Ça brûle à l’OM : Un choix de Genesio choque déjà Marseille

Bruno Genesio sera sans doute le nouvel entraîneur de l’OM en remplacement d’Habib Beye. Le coach lyonnais anticipe d’ores et déjà un grand bouleversement dans les cages phocéennes.

Mercato OM : Bruno Genesio prévoie un changement chez les gardiens

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L’entraîneur de l’Olympique de Marseille pour le prochain exercice est déjà identifié. Et même si Habib Beye s’accroche à son contrat, la nouvelle direction a déjà fait son choix. Elle mise sur Bruno Genesio pour le remplacer. Un accord ayant déjà été scellé entre les différentes parties.

Il ne reste plus que quelques détails à finaliser avant son arrivée. L’entraîneur français de 59 ans aura pour mission de qualifier de l’OM pour la prochaine Ligue des champions. Et Bruno Genesio aurait déjà une idée précise pour le poste de gardien de buts.

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Il envisage de promouvoir Jeffrey De Lange en cas de départ de Geronimo Rulli, courtisé sur le marché des transferts. « D’ailleurs, Gero’ est courtisé et il n’est vraiment pas certain qu’il reste. L’OM pourrait installer De Lange en numéro 1 en cas de départ », a posté le compte Le PetitOM. L’ancien coach Lillois anticipe ainsi un possible bouleversement dans la hiérarchie.

Jeffrey De Lange promu devant Geronimo Rulli

Sous l’impulsion de Bruno Genesio, l’OM devrait promouvoir Jeffrey De Lange. Cette hypothèse prend de l’épaisseur en interne. Surtout que le coach des gardiens Nicolas Dehon est fortement pressenti pour intégrer le staff marseillais. Ce dernier est fin connaisseur de l’OM pour y avoir officié par le passé. Il est également un grand admirateur du portier néerlandais.

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De Lange correspondrait parfaitement aux exigences tactiques de Bruno Genesio. Celui-ci prône une relance propre et une réelle implication du gardien lors des phases constructives. Reste à savoir si Geronimo Rulli cèdera la place.