Mercato : Après Lille, Paris FC réalise un joli coup au PSG

Une vague de départs s’annonce au PSG et certains clubs de Ligue 1 s’activent déjà pour en profiter lors de ce mercato estival. Après le LOSC, le Paris FC serait ainsi proche d’enregistrer l’arrivée d’un élément venu du club de la capitale.

Mercato : Une vague de départs chez les titis du PSG cet été

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Tout juste auréolée d’un titre de champion de France, l’équipe U19 du PSG pourrait voir un très grand nombre de ses joueurs quitter le club de la capitale cet été pour lancer leurs carrières ailleurs. La génération 2008 du PSG a brillé cette saison avec une victoire en Coupe Gambardella, une demi-finale de Youth League et un titre de champion de France U19, le troisième de suite après 2024 et 2025.

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Mais les membres de cette génération pourraient être nombreux à quitter leur club formateur cet été afin de tenter de lancer leurs carrières respectives ailleurs. Sauf retournement de situation, ils devraient être nombreux à partir vers d’autres horizons, malgré un attachement sincère à leur club formateur, assure Onze Mondial.

Comme annoncé par Le Parisien, Martin James devrait ainsi signer son premier contrat professionnel au LOSC. Le quotidien régional rapporte que le PSG lui a fait une proposition pour signer son premier contrat professionnel, mais le gardien de but de 18 ans a pris la décision de quitter le club de la capitale cet été pour relever un nouveau défi du côté de Lille. Mais il ne sera pas le seul à plier bagages.

Emmanuel Mbemba tout proche du Paris FC

Selon les informations de Marc Mechenoua pour Le Parisien, Emmanuel Mbemba ne devrait plus tarder à quitter le Paris Saint-Germain. Le journaliste sportif révèle que le jeune latéral gauche de 18 ans devrait rejoindre le Paris FC. Formé au centre de formation du club du Parc des Princes, le Titi voudrait partir dans le but d’avoir plus de chances de jeu.

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Cette saison, Emmanuel Mbemba a notamment contribué au doublé des moins de 19 ans en championnat de France et en Coupe Gambardella. D’autres départs sont également attendus durant ce mercato estival. Affaire à suivre.