PSG: Un proche de Yan Diomandé livre un indice sur son futur

L’attaquant du RB Leipzig, Yan Diomande, a été annoncé au milieu d’une course entre plusieurs grands clubs européens, dont le PSG et Liverpool. En pleine Coupe du Monde avec la Côte d’Ivoire, le joueur a vu son sélectionneur livrer un indice sur son avenir.

Yan Diomande « prendra la meilleure décision pour sa carrière »

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À seulement 19 ans, Yan Diomandé est l’un des plus grands talents du football mondial. Après une saison flamboyante sous les couleurs du RB Leipzig, avec notamment 13 buts et 10 passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues, l’international ivoirien a été élu meilleur jeune joueur de la Bundesliga.

Élu homme du match lors de la victoire de la Côte d’Ivoire face à l’Équateur dans la nuit de dimanche à lundi (1-0), Diomandé continue de faire parler de lui alors que le Paris SG et Liverpool se mènent une rude bataille pour sa signature cet été. Malgré l’intérêt bien réel du club de la capitale française, le journaliste Abdellah Boulma assure ce lundi que Yan Diomande se rapproche davantage d’un transfert en Premier League.

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Tandis que Leipzig espère le convaincre de rester une saison de plus. Après le match, le sélectionneur de la Côte a été interrogé sur l’avenir de son protégé. Avec toutes les rumeurs, qui circulent sur le compte de Diomande, Faé Emerse a fait dans l’ironie, assurant au passage que son jeune compatriote allait prendre la meilleure décision pour la suite de sa carrière, au meilleur moment.

« Quand on était en France pour la préparation, les journalistes me disaient qu’il allait signer au PSG. J’arrive maintenant aux États-Unis et on me dit qu’il va signer à Liverpool. On verra, je pense qu’il est d’abord très concentré sur le Mondial et après il prendra la meilleure décision pour sa carrière », a confié le technicien ivoirien en conférence de presse. Pour sa part, l’ailier de Leipzig a renvoyé les journalistes vers ses agents.

« Mes agents s’en occupent, et moi je suis plus concentré sur ma Coupe du Monde »

Après la victoire de la Côte d’Ivoire face à l’Équateur, Yan Diomandé a répondu aux rumeurs qui l’envoient en Premier League ou au Paris Saint-Germain. L’ailier ivoirien préfère se concentrer sur la Coupe du monde et laisser la question de son avenir à ses représentants et à son club, le RB Leipzig.

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« Je suis un joueur de Leipzig, mais pourquoi pas ? Mes agents s’en occupent et moi je suis plus concentré sur ma Coupe du monde. C’est le plus important. Ce n’est pas tout le temps, c’est tous les quatre ans donc je profite au maximum. Le reste, on verra », a-t-il lancé en zone mixte.

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Pour rappel, Yan Diomande est sous contrat jusqu’en juin 2030 et évalué à 100 millions d’euros par sa direction.