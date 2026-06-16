Mercato : Premier gros coup dur pour Franck Haise au SRFC ?

Après avoir réussi l’exploit en parvenant à qualifier le Stade Rennais (SRFC) pour une coupe européenne la saison prochaine, Franck Haise pourrait perdre l’un de ses cadres durant ce mercato estival.

Mercato SRFC : Un taulier de Franck Haise prêt à claquer la porte cet été ?

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Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2030 et un statut de joueur important de la rotation du Stade Rennais, Djaoui Cissé pourrait quitter les rangs du club breton cet été. D’après les informations de Foot Mercato, le milieu de terrain de 22 ans pourrait quitter le SRFC cet été pour rejoindre Stuttgart.

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Considéré comme l’une des belles révélations récentes des Rouge et Noir, l’international espoir français continue d’attirer l’attention de recruteurs étrangers. Son profil complet, capable d’évoluer dans plusieurs rôles dans l’entrejeu, en fait un élément suivi de près par plusieurs clubs plus ambitieux.

Selon le portail sportif, le VfB, qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, souhaite renforcer son effectif avec de jeunes talents capables de s’adapter rapidement au haut niveau et serait très apprécié par le profil du protégé de Franck Haise.

Le natif de Juvisy-sur-Orge correspond parfaitement à ce profil recherché par Stuttgart, qui aurait déjà placé le nom du numéro 6 rennais sur une liste de priorités pour l’été. Surtout qu’au SRFC, la direction ne serait pas forcément opposée à un départ joueur, mais à certaines conditions.

Un dossier dépendant du mercato rennais

Du côté du Stade Rennais, aucune décision définitive n’a encore été prise pour l’avenir de Djaoui Cissé. Le SRFC n’exclut pas un départ si une offre intéressante arrive sur la table, même si le joueur reste un élément important du projet à long terme de Franck Haise.

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La qualification de Stuttgart pour la Ligue des Champions pourrait toutefois peser dans la balance, offrant au jeune milieu français un nouveau palier sportif intéressant à franchir. Pour l’heure, aucune offre n’a été formulée, mais l’intérêt du club allemand est bien réel. Sous contrat avec Rennes, Djaoui Cissé reste un élément apprécié en Bretagne, même si sa progression a été ralentie ces derniers mois.

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Les dirigeants rennais devront désormais décider s’ils souhaitent poursuivre son développement au club ou écouter d’éventuelles propositions cet été. Affaire à suivre…