FLASH Mercato: Le PSG officialise d’un trait huit signatures

Tout juste auréolée d’un titre de champion de France, l’équipe U19 du PSG pourrait voir un très grand nombre de ses joueurs quitter le club de la capitale cet été pour lancer leurs carrières ailleurs. Contrairement à l’équipe féminine qui voit son effectif s’agrandir.

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Ce mardi, le Paris Saint-Germain a publié un communiqué officiel et une vidéo afin d’annoncer 8 arrivées au sein du Centre de Formation. Trois d’entre elles viennent de l’Association du PSG, alors que cinq joueuses ont signé depuis d’autres clubs.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’accueillir huit joueuses nées en 2011 au Centre de Formation féminin à partir de la saison 2026-2027. Une journée d’intégration au Campus PSG leur a permis de découvrir leur futur environnement aux côtés de leurs familles », écrit le PSG sur son site officiel.

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Parmi cette nouvelle promotion, Stella Delamare, Aïcha Koné et Divine Nkosi évoluaient jusqu’à présent sous les couleurs de l’Association Paris Saint-Germain, témoignant de l’étroite collaboration entre l’Association et le Centre de Formation dans l’accompagnement des jeunes joueuses. Elles seront accompagnées par Célia Lefrancois (Quevilly Rouen Métropole), Ninelle Lukoki (US Torcy), Marie-Jusline Makoundia (RCP Fontainebleau), Dayanara M’Ziani (Dijon FCO) et Noha Zozo Prost (FC Solitaire), qui rejoindront à leur tour le projet de formation parisien.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’accueillir huit joueuses nées en 2011 au Centre de Formation féminin à partir de la saison 2026-2027. 👋



Une journée d’intégration au Campus PSG leur a permis de découvrir leur futur environnement aux côtés de leurs familles. ❤️💙 pic.twitter.com/KhnLGHcuhX — PSG Féminines (@PSG_Feminines) June 16, 2026

L’intégration de ces huit joueuses s’inscrit dans la continuité du travail engagé depuis plusieurs années par le Club pour structurer et développer sa filière de formation féminine. Le Centre de Formation du Paris Saint-Germain s’est imposé au fil des années comme un acteur majeur de la formation des jeunes joueuses en France, avec pour ambition d’accompagner chacune d’entre elles vers le plus haut niveau tout en favorisant sa réussite en dehors du terrain.

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La qualité de la formation parisienne a notamment été illustrée cette saison par une victoire lors de la première édition de la Coupe Nike U18, dans le prolongement du titre de Championnes de France U19 en 2025. Ces performances viennent enrichir un palmarès déjà marqué par les titres nationaux remportés en 2016, 2017 et 2019 et témoignent de l’excellence du projet de développement des jeunes talents porté par le Club.

Acteur majeur du développement et du rayonnement du football féminin à l’échelle internationale, le Paris Saint-Germain place la jeunesse, la formation et l’excellence de l’accompagnement au cœur de son projet sportif.

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