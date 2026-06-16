Coup de théâtre à l’OM : Un jackpot disparait avant la DNCG

À quelques jours de son passage devant la DNCG, la direction de l’OM subit un revers économique. La belle rentrée d’argent grâce à Azzedine Ounahi s’évapore.

Mercato OM : La clause libératoire d’Azzedine Ounahi diminue

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L’Olympique de Marseille se présentera le 18 juin devant la DNCG. En attendant, le club présidé par Stéphane Richard doit vite assainir ses comptes. Cela passe par des ventes lucratives. Plusieurs joueurs seront invités à quitter le navire.

La direction de l’OM espérait aussi récupérer une belle rentrée d’argent grâce à Azzedine Ounahi. L’international marocain évolue depuis l’été dernier à Girona FC. Ses 5 buts et 3 passes décisives en 24 matchs de Liga ont attiré l’attention de plusieurs clubs européens dont le Betis Séville. L’OM suit de très près ce dossier.

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Car au moment du transfert d’Azzedine Ounahi, les Phocéens avaient inclus une clause de revente de 10 % dans le deal. Ils espéraient toucher un joli chèque sur son futur départ. Mais les circonstances sportives ont brisé ces espoirs de jackpot. La relégation du Girona FC en deuxième division espagnole a provoqué un effet domino désastreux.

Une faible manne manière financière pour Marseille

Mundo Deportivo explique que la clause libératoire d’Azzedine Ounahi était de 20 millions d’euros. Elle est brutalement retombée à 10 millions d’euros suite à la relégation de Girona FC. Cette baisse est un coup dur pour l’OM, surtout en cette période d’austérité budgétaire.

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Le joueur de 26 ans reste toujours cible prioritaire pour le Betis Séville. Si son départ venait à se concrétiser, la manne financière pour l’Olympique de Marseille serait plus faible que celle tant espérée.