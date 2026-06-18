Mercato PSG : Campos relance une grosse signature à 46M€

Le PSG continue de multiplier ses options sur le mercato. Alors que Marcus Rashford se retrouve dans une situation délicate en Angleterre, le club parisien observe avec attention une opportunité dont la valeur est estimée à 46 millions d’euros.

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‎Depuis plusieurs semaines, l’avenir de Marcus Rashford alimente les discussions de l’autre côté de la Manche. L’attaquant anglais, de retour de prêt au Barça, n’entre plus dans les plans de Manchester United, qui privilégierait désormais un transfert définitif plutôt qu’une nouvelle formule temporaire. Cette position change considérablement la donne.

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‎Pour le PSG, toujours attentif aux opportunités capables d’apporter une plus-value sportive immédiate, le dossier devient soudainement beaucoup plus intéressant. Selon les informations relayées par Onze Mondial, les dirigeants parisiens suivent avec attention l’évolution de la situation.

‎Luis Enrique recherche un profil polyvalent

‎Luis Enrique a progressivement façonné un effectif capable de multiplier les options offensives. Dans cette logique, Rashford présente plusieurs qualités recherchées : vitesse, percussion et capacité à évoluer sur différents postes de l’attaque. ‎Cette polyvalence constitue aujourd’hui un critère essentiel au Paris Saint-Germain.

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Luis Enrique apprécie les joueurs capables de permuter constamment et de créer des déséquilibres sans bouleverser l’organisation collective. L’international anglais correspond précisément à cette philosophie de jeu.

‎Un recrutement qui pourrait avoir des conséquences internes

‎L’intérêt parisien intervient dans un contexte particulier. Certaines interrogations entourent encore l’avenir de plusieurs éléments offensifs, dont Bradley Barcola. Sans forcément annoncer un départ, cette situation pousse les dirigeants parisiens à envisager différents scénarios. Le Paris SG étudie sérieusement la piste Marcus Rashford, mais aucune offre officielle n’a encore été formulée.

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Avec un montant évoqué autour de 46 millions d’euros, Paris pourrait néanmoins être tenté d’accélérer si les conditions deviennent favorables. ‎D’un point de vue stratégique, ce dossier ressemble à ces opportunités rares qui apparaissent lorsqu’un joueur confirmé cherche un nouveau souffle.