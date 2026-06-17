Mercato PSG : 40 M€, l’offensive inattendue du Barça à Paris

En plus de l’Atlético Madrid, la direction du PSG fait face à une nouvelle menace venue d’Espagne. Le FC Barcelone tente de chiper Kang-In Lee.

Mercato PSG : Le FC Barcelone en discussion avec Kang-In Lee

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Le mercato estival est plus ou moins calme du côté du Paris Saint-Germain. Luis Enrique privilégie la stabilité de son effectif. Même si quelques joueurs se rapprochent de la sortie. Kang-In Lee figure notamment dans cette catégorie. L’international sud-coréen reste cantonné à un rôle de remplaçant au PSG. Il n’a été aligné qu’à 18 reprises en championnat cette saison.

Ce traitement est devenu difficile à encaisser pour Kang-In Lee. Ce dernier aspire à une place de titulaire pour franchir un nouveau cap dans sa carrière. Et son début du Mondial 2026 le prouve. Le milieu offensif de 23 ans a été étincelant lors de la victoire de la Corée du Sud face à la Tchéquie (2-1). Il a prouvé qu’il possédait l’envergure nécessaire pour s’imposer parmi les meilleurs.

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La direction du PSG ne s’oppose pas à son départ. Elle réclame environ 40 millions d’euros. Une somme trop élevée pour l’Atlético de Madrid, son principal prétendant. Cela risque alors de profiter au FC Barcelone. Sport rapporte que le directeur sportif Deco a échangé avec l’entourage du joueur pour évaluer la faisabilité d’un tel transfert.

Une simple de contact en vue d’un transfert

Cette démarche n’est pour l’heure qu’une simple prise de contact. Elle pourrait vite déboucher sur une offre concrète pour le milieu créatif du PSG. L’Atlético Madrid de Diego Simeone conserve certes une longueur d’avance dans l’esprit du joueur. Mais le Barça risque de tout chambouler dans ce dossier.

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