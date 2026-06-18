Mercato PSG : La grosse fake news sur Bouaddi dévoilée

‎Ayyoub Bouaddi est très associé à un transfert au PSG dès ce mercato. Au milieu des nombreuses rumeurs autour de l’avenir du joueur et de l’intérêt du Paris SG, une mise au point est venue refroidir les spéculations autour du jeune milieu du LOSC.

‎Mercato PSG : Une rumeur qui a pris de l’ampleur autour de Bouaddi

La suite après cette publicité

‎Le PSG prépare activement son été malgré ses récents succès européens. Les dirigeants parisiens souhaitent apporter du sang neuf à l’effectif de Luis Enrique afin de maintenir le club au sommet de la hiérarchie continentale. Dans cette logique, le profil d’Ayyoub Bouaddi a naturellement attiré l’attention des observateurs.

Lire aussi : Mercato LOSC: Ayyoub Bouaddi choisit le PSG, Campos négocie

À voir

Mercato ASSE : KSV acte 2 signatures prometteuses

‎Le jeune international marocain a notamment marqué les esprits lors de son premier match de la Coupe du monde 2026 grâce à sa maturité technique et sa capacité à dicter le rythme du jeu. Ces performances ont rapidement alimenté des rumeurs faisant état de discussions avancées entre Paris et l’entourage du joueur.

‎Arthur Perrot dément les informations

‎Selon plusieurs indiscrétions relayées ces derniers jours, le PSG aurait accéléré les échanges avec Luis Campos afin de préparer une offensive sur le talent lillois. Certaines sources évoquaient même des négociations freinées uniquement par les exigences financières du LOSC. ‎Une version des faits contestée par Arthur Perrot, journaliste de RMC Sport.

Lire aussi : Mercato : Bouaddi au PSG, l’offre choc est déjà sur la table

D’après lui, ces informations ne correspondent pas à la réalité actuelle du dossier. Autrement dit, les discussions présentées comme avancées ne seraient pas fondées, ce qui remet considérablement en cause les rumeurs apparues ces dernières semaines.

‎La Premier League reste à l’affût

‎Si le PSG n’a pas encore concrétisé son intérêt, le talent de Bouaddi continue néanmoins d’attirer les regards. En Angleterre, plusieurs formations suivent attentivement son évolution. Son profil moderne, capable de combiner volume de jeu, intelligence tactique et qualité technique, séduit de nombreux recruteurs.

Lire la suite sur le PSG :

Mercato PSG : Campos relance une grosse signature à 46M€

À voir

Mercato Stade Rennais : Incroyable ! Mikautadze au SRFC ?

Coup de théâtre au PSG : L’arrivée d’un crack annulée ?

‎Selon la presse britannique, Arsenal FC et Chelsea FC surveillent notamment la situation du joueur. À seulement 18 ans, Bouaddi représente l’un des actifs les plus prometteurs du football français. Pour l’heure, la seule certitude est que le PSG n’aurait pas encore lancé l’offensive décrite par certaines rumeurs.