Mercato OM : 35M€ ! Un gros deal presque acté à Marseille ?

‎L’OM est confronté à un choix délicat pour son mercato. Alors qu’Igor Paixao s’est imposé comme l’un des visages forts du projet marseillais, une vente estimée à 35 millions d’euros pourrait intervenir dans les prochains jours.

Mercato OM : ‎Un dossier qui agite déjà la Canebière

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‎Arrivé avec de solides attentes, Igor Paixao a rapidement trouvé sa place dans le collectif marseillais. Ses performances ont séduit les supporters et renforcé son statut au sein de l’effectif. Pourtant, malgré cette réussite sportive, son avenir apparaît moins certain qu’il n’y paraît. ‎Invité de Winamax FC, Mohamed Henni a livré une analyse particulièrement pessimiste concernant plusieurs cadres olympiens.

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« Hojbjerg va partir, Paixao il y a de grandes chances qu’il parte et j’ai le seum. Paixao c’est quasi impossible qu’il reste et Greenwood, il y a 0 chance qu’il reste », a-t-il déclaré, laissant entendre que certains arbitrages seraient déjà envisagés en interne.

‎Une opération financière qui fait réfléchir

‎Recruté pour environ 30 millions d’euros, le Brésilien pourrait aujourd’hui permettre à Marseille de réaliser une plus-value non négligeable. Sa valeur est désormais estimée autour de 35 millions d’euros, un montant susceptible d’attirer plusieurs formations ambitieuses. ‎

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Dans un football où les équilibres budgétaires sont scrutés à la loupe, une telle transaction représenterait une bouffée d’oxygène pour les finances du club. Cette donnée est essentielle pour comprendre pourquoi l’OM pourrait étudier sérieusement les propositions qui arriveront durant l’été.

‎Entre ambition sportive et réalité économique

‎Le paradoxe est évident : selon les informations, Igor Paixao se sentirait pleinement épanoui à Marseille et ne pousserait pas pour quitter le club. Son entourage apprécierait également son installation en Provence. ‎Mais les grandes décisions de mercato dépassent souvent les seules préférences des joueurs.

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Marseille doit construire un effectif compétitif tout en préservant sa stabilité financière. C’est précisément ce qui rend le dossier Paixao si stratégique. Si aucune décision officielle n’a encore été annoncée, la tendance évoquée par Mohamed Henni et relayée par Winamax FC laisse penser que ce feuilleton pourrait devenir l’un des sujets majeurs de l’été marseillais.