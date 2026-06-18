Coup de théâtre à l’OM : Une arrivée proche de capoter ?

Un terrible camouflet se profile pour l’OM. Les Phocéens semblaient proches d’accueillir le jeune milieu de terrain Adam El Boughlamy. Mais voilà que le PSG menace l’opération.

Mercato OM : L’accord avec Adam El Boughlamy vacille

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Le vent est en train de tourner en défaveur de l’Olympique de Marseille. La direction phocéenne pouvait se réjouir d’avoir mis la main sur un talent très convoité en France. Adam El Boughlamy ayant donné son accord de principe pour rejoindre l’OM.

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Le milieu de terrain de 18 ans a refusé de prolonger au MHSC. Une occasion sur laquelle les Phocéens ont vite sauté. Les négociations entamées en coulisse en convaincu Adam El Boughlamy. Le Franco-marocain est attendu à l’OM pour signer son premier contrat professionnel. Sauf que rien n’est officiel. Cela laisse une chance aux autres concurrents.

Le Paris Saint-Germain tente de le détourner

Le Paris Saint-Germain s’engouffre d’ailleurs dans la brèche. Luis Campos, toujours à l’affût des talents prometteurs, menace de faire capoter l’opération. Foot Mercato assure que le directeur sportif du PSG a entamé des manœuvres concrètes en vue de détourner Adam El Boughlam de l’OM.

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Si cette offensive parisienne venait à aboutir, cela serait un terrible camouflet pour l’OM et sa nouvelle direction. Le prodige montpelliérain va-t-il revenir sur son engagement avec Marseille au profit de Paris. Les prochains jours seront décisifs dans ce dossier.