Mercato : Ça chauffe entre l’OM et Nice pour un ancien Bleu

Le mercato estival de l’OM s’anime avec un duel inattendu. Les dirigeants phocéens et ceux de l’OGC Nice se disputent une même cible : Clément Grenier.

Mercato OM : Bruno Genesio prêt à intégrer Clément Grenier dans son staff

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L’Olympique de Marseille peut enfin souffler. Au terme d’intenses négociations avec l’UEFA, le club phocéen évite l’exclusion en Ligue Europa. Et si une amende de 10 millions d’euros lui a été infligée, ce verdict permet à l’OM de préparer sa prochaine campagne européenne avec un peu plus de sérénité

Cette clémence libère aussi le terrain pour la nomination de Bruno Genesio. L’entraîneur français de 59 ans est attendu pour succéder à Habib Beye. Un accord ayant déjà été conclu entre les deux parties. Il ne reste plus qu’à finaliser les détails administratifs avant son officialisation. En attendant, les spéculations vont bon train concernant la composition de son staff.

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Le nom de Samir Nasri a un temps circulé pour intégrer l’équipe technique de l’OM. Mais voilà qu’un autre profil émerge ces dernières heures : celui de Clément Grenier. Jeune entraîneur certifié UEFA A, l’ancien milieu de terrain de l’OL ne manque pas de sollicitations.

L’OGC Nice reste en embuscade

Onze Mondial rapporte que Clément Grenier fait l’objet d’une lutte d’influence entre l’OM et l’OGC Nice. Le club azuréen est également en quête d’adjoints pour épauler son nouvel entraîneur Olivier Pantaloni. Les Aiglons verraient en l’ancien Bleu le candidat idéal pour apporter une vision tactique moderne.

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Tandis que les Phocéens n’ont pas encore abdiqué dans ce dossier. Ce duel entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice illustre la compétitivité du mercato dans le sud de la France. Les deux clubs rivaux livrent une nouvelle bataille après le cas Grégory Lorenzi.