Mercato : Coup de froid à l’OM, le rêve à 20 M€ s’effondre !

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour l’OM qui voit l’un de ses dossiers se compliquer en défense. Le Trabzonspor s’invite dans la bataille pour Taras Mykhavko.

Mercato OM : Trabzonspor s’immisce dans le dossier Taras Mykhavko

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille va connaitre un mercato estival très agité. Le club dirigé par Stéphane Richard devra se séparer de quelques joueurs à fort valeur marchande afin de renflouer ses comptes. Il faudra aussi compenser les éventuels départs.

Lire aussi : Mercato OM : Mykhavko attendu à Marseille ?

À voir

Mercato FC Nantes : Deux nouvelles offres tombent pour ce crack

C’est dans ce sens que le nom Taras Mykhavko circule du côté de l’OM. Le défenseur de 21 ans s’est imposé comme une valeur montante de Dynamo Kiev. Il a multiplié de solides prestations en 36 rencontres disputées cette saison pour 6 buts. Sa maturité, combinée à son excellente qualité de relance, attise les convoitises.

C’est 20 millions d’euros ou rien

Le Benfica Lisbonne et des formations de Premier League ont coché son nom. Un nouveau prétendant vient d’ailleurs de s’inviter dans la danse. Plusieurs médias turcs assurent que le Trabzonspor tente aussi de s’attacher les services de Taras Mykhavko. Cette intrusion complique les plans de l’OM en faisant grimper les enchères.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Trois pépites se rapprochent de Marseille

Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée d’un Canadien

Selon la presse 🇹🇷 le club de Trabzonspor serait à la lutte avec l'#OM pour recruter le jeune défenseur de 21 ans du Dynamo, Taras Mykhavko. pic.twitter.com/XQjBN0jtjf — OManiaque (@OManiaque) June 18, 2026

Dynamo Kiev réclamerait environ 20 millions d’euros avant de céder son jeune défenseur. Un tel montant pèse lourdement dans le contexte économique de l’OM. Stéphane Richard et son équipe est sous pression pour assainir les finances. Les Phocéens ne devraient pas s’engager dans une bataille aussi onéreuse pour un talent ukrainien.