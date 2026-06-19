ASSE : KSV prêt à un mercato de folies pour Ian Cathro ?

L’ASSE entre dans une période décisive de son été. Grâce à la validation de son budget par la DNCG, le club stéphanois dispose désormais d’une marge de manœuvre précieuse pour remodeler son effectif et répondre aux ambitions d’Ian Cathro.

‎Mercato ASSE : Un feu vert financier qui change la donne

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‎Pendant plusieurs semaines, l’incertitude a accompagné les premiers pas du mercato stéphanois. Avant de penser aux arrivées, les dirigeants devaient obtenir l’accord de la DNCG, une étape incontournable pour sécuriser les projets sportifs du club. ‎Cette validation représente bien plus qu’une formalité administrative.

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Elle permet à l’ASSE d’aborder le marché des transferts avec davantage de sérénité. Selon La Voix des Verts, le club « va pouvoir recruter librement », une information qui pourrait accélérer un mercato jusque-là particulièrement discret. ‎L’intérêt de cette décision est également économique.

Les dirigeants ne sont plus contraints de vendre dans la précipitation. Des éléments convoités comme Lucas Stassin ou Zuriko Davitashvili pourraient quitter le club, mais l’AS Saint-Etienne conserve désormais une position de négociation plus favorable.

‎Ian Cathro veut bâtir une équipe à son image

‎L’arrivée d’Ian Cathro marque le début d’un nouveau cycle. L’entraîneur écossais hérite d’un groupe qui possédait des arguments pour viser la montée, mais qui n’a pas atteint son objectif lors de la saison écoulée. ‎Dans ce contexte, le technicien souhaite façonner un effectif davantage adapté à ses principes de jeu.

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L’enjeu ne consiste pas uniquement à recruter des joueurs talentueux, mais à attirer des profils capables d’appliquer une philosophie exigeante basée sur l’intensité, la maîtrise technique et la discipline tactique. ‎Cette dimension est essentielle. Dans un championnat aussi exigeant que la Ligue 2, les équipes qui réussissent sont souvent celles qui affichent une identité claire dès les premières journées. C’est précisément ce que recherche aujourd’hui Saint-Etienne.

‎Cinq recrues minimum dans le viseur

‎D’après les informations de La Voix des Verts, plusieurs postes ont déjà été identifiés comme prioritaires. Le chantier s’annonce conséquent avec au moins cinq renforts potentiels. « Il y aura forcément un nouveau gardien qui va arriver. Il y aura sans doute un latéral gauche à minima, on peut s’attendre à voir arriver un ou deux milieux de terrain (…) et ensuite, au moins un attaquant », précise-t-on.

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‎Cette feuille de route donne une indication claire sur les intentions stéphanoises. Le poste de gardien apparaît comme une priorité absolue, tandis que le milieu de terrain devrait devenir le cœur du projet Cathro. C’est dans ce secteur que l’entraîneur pourra imprimer le plus fortement sa marque.

‎Larry Tanenbaum attendu au tournant

‎Les supporters stéphanois attendent désormais des actes. Après l’échec des barrages, un simple ajustement de l’effectif ne suffira pas à convaincre un public qui rêve d’un retour rapide en Ligue 1. ‎Selon La Voix des Verts, « on peut s’attendre à ce que Larry Tanenbaum investisse assez fortement sur le mercato ». Cette perspective nourrit naturellement l’espoir d’un recrutement ambitieux dans les prochaines semaines.

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Le club vert semble désormais avoir les moyens de lancer un mercato ambitieux pour Ian Cathro. Encore faudra-t-il transformer cette liberté financière en recrutements pertinents. Car dans le Forez, plus que le nombre de signatures, c’est leur impact sur le terrain qui déterminera le succès ou l’échec de la saison à venir.