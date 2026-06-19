Mercato : Le prochain club de Gonçalo Ramos déjà connue ?

Joker de luxe au PSG, double champion d’Europe, Gonçalo Ramos souhaite plus de temps de jeu et un entraîneur est prêt à lui dérouler le tapis rouge chez un autre grand d’Europe. Explications.

Mercato PSG : C’est décidé pour Gonçalo Ramos

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À l’instar de Kang-In Lee, Gonçalo Ramos devrait lui aussi quitter les rangs du Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival. Joker de luxe, l’attaquant de 24 ans aspire à jouer plus et pourrait en profiter cet été pour voler vers d’autres cieux.

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Si l’Atlético Madrid serait intéressé à l’idée de faire coup double et de recruter Ramos en même temps de Lee, la concurrence s’annonce féroce, puisque La Gazzetta dello Sport révèle ce vendredi que l’AC Milan pourrait faire une entrée fracassante dans ce dossier.

Remercié par Manchester United en janvier dernier, l’entraîneur portugais Ruben Amorim a succédé mardi soir à Massimiliano Allegri sur le banc des Rossoneri et s’est engagé pour trois ans, avec une année supplémentaire en option, selon les derniers échos de la presse italienne.

Pour marquer de son empreinte son arrivée, le technicien portugais se verrait bien s’attacher les services de son compatriote. Seul hic, l’indemnité de transfert demandée par le PSG pourrait être trop importante pour les finances milanaises alors que les Rossoneri ne disputeront pas la Ligue des Champions l’an prochain. Mais les dirigeants milanais auraient un plan bien huilé pour parvenir à leurs fins.

L’AC Milan propose un prêt avec obligation d’achat

Considéré avec Kang-In Lee comme l’un des remplaçants de luxe du Paris SG pouvant quitter le club cet été, en quête de plus de temps de jeu, Gonçalo Ramos serait la priorité offensive de Ruben Amorim à l’AC Milan.

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Mais La Gazzetta dello Sport rapporte que les pensionnaires du stade San Siro ne seraient pas à même de s’aligner sur les 40 millions d’euros réclamés par Luis Campos, conseiller sportif du PSG, pour laisser partir l’ancien avant-centre du Benfica Lisbonne. La solution envisagée par le fonds américain RedBird Capital, propriétaire du club italien, serait de négocier un prêt avec option ou obligation d’achat.

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« Avec la venue de Ruben Amorim sur son banc, l’AC Milan pourrait activer la piste Gonçalo Ramos. Le PSG réclame 40M€ pour vendre son attaquant, Milan préférait un prêt avec option ou obligation d’achat », explique le journal transalpin. Reste à voir si une telle formule intéressera le Paris Saint-Germain, qui ne retiendra probablement pas son numéro 9 s’il émet le désir de partir pour avoir plus de protagonistes ailleurs.

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Mais Paris ne le bradera certainement pas non plus, Ramos ayant une efficacité et un statut d’international portugais qui en font un joueur avec une belle cote sur le marché des transferts.