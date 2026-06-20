Mercato Stade Rennais : le SRFC s’offre un jackpot inespéré

Très actif sur le mercato, le Stade Rennais est sur le point de toucher une enveloppe sans avoir eu à vendre. Le club breton profite aujourd’hui d’un transfert conclu entre l’OGC Nice et la Juventus Turin pour Jérémie Boga.

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‎La décision de la Juventus Turin de conserver définitivement Jérémie Boga n’a pas seulement fait les affaires de l’OGC Nice. Le transfert de l’ailier ivoirien, estimé à 4,8 millions d’euros hors bonus, entraîne également une redistribution financière vers plusieurs anciens clubs du joueur.

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‎Parmi les bénéficiaires figure le Stade Rennais. Bien que Boga n’ait porté le maillot breton qu’une seule saison lors d’un prêt en 2015-2016, ce passage suffit à ouvrir certains droits dans le cadre des règles établies par la FIFA.

‎Une récompense discrète mais précieuse

‎Selon les informations de Sportune, le club breton devrait percevoir près de 24 000 euros grâce à cette transaction. Une somme modeste à l’échelle du football professionnel, mais qui constitue une recette supplémentaire obtenue sans la moindre négociation.

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‎Ce versement s’inscrit dans le mécanisme de solidarité de la FIFA, destiné à récompenser les clubs ayant participé à la formation ou au développement d’un joueur entre ses 12 et 23 ans. C’est précisément ce dispositif qui permet aujourd’hui au SRFC de bénéficier indirectement de la nouvelle étape de la carrière de Jérémie Boga.

‎Une stratégie qui paie sur le long terme

‎Au fil des années, Rennes a vu passer de nombreux talents dans ses équipes de jeunes ou au sein de son effectif professionnel. Chaque transfert international impliquant certains de ces joueurs peut générer des revenus complémentaires.

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‎Cette nouvelle rentrée financière confirme une réalité souvent sous-estimée : le travail de développement des joueurs ne produit pas seulement des résultats sportifs. Il peut aussi alimenter durablement les finances d’un club, parfois près de dix ans après le passage d’un joueur.