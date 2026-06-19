PSG : La justice française convoque officiellement Hakimi !

La cour d’appel de Versailles a confirmé ce vendredi que le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi, sera bien jugé par une cour criminelle pour viol. L’international marocain a déjà contesté cette décision.

PSG : Achraf Hakimi sera jugé pour viol

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Actuellement aux États-Unis, où il participe à la Coupe du Monde avec le Maroc, Achraf Hakimi a été rattrapé par une affaire, dont il se serait passé volontiers. En février 2023, le défenseur du Paris Saint-Germain a été accusé de viol par une femme de 24 ans.

Une version que le joueur de 27 ans avait démentie, mais sans convaincre la justice, puisqu’il a d’abord été mis en examen pour viol, puis en février, malgré ses dénégations, un procès avait été convoqué.

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Finalement, l’ancien joueur du Real Madrid sera bien jugé pour viol devant la cour criminelle des Hauts-de-Seine, a indiqué ce vendredi 19 juin la cour d’appel de Versailles dans un communiqué. Après la publication de cette nouvelle, Achraf Hakimi a affiché son impatience de se présenter devant la justice pour faire éclater la vérité dans cette affaire qui n’a que trop duré.

Hakimi : « Enfin je pourrai parler »

Informé par son avocat que la cour d’appel de Versailles avait confirmé la tenue d’un procès pour viol contre lui, Achraf Hakimi a officiellement réagi à cette décision de justice. Le joueur du Paris SG et capitaine du Maroc, dont l’équipe joue son deuxième match de Coupe du monde vendredi soir contre l’Écosse, a pour sa part toujours dénoncé une « fausse » accusation.

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À peine la décision rendue par la cour d’appel, le protégé de Luis Enrique a déclaré sur Twitter attendre le procès avec impatience afin de faire connaître sa part de vérité. « La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : « Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire. »

J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient prises. Aujourd’hui, une histoire qui n’est pas la mienne est racontée au détriment de ma famille, de ma vie et surtout de la vérité. J’ai parfois le sentiment d’être devenu une cible facile.

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J’attends ce procès depuis le premier jour. Et je l’attends désormais avec impatience. Enfin, je pourrai parler », a notamment indiqué le Ballon d’Or africain 2025 depuis les États-Unis. À noter que la date du procès n’est pas connue à ce stade.