Mercato : L’OM signe un nouveau milieu offensif (Officiel)

Les bonnes nouvelles s’enchainent du côté de l’OM. La direction phocéenne vient d’officialiser la signature du jeune milieu offensif Jephthé Malanda.

Mercato OM : Jephthé Malanda est désormais Marseillais

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Alors que sa situation financière reste préoccupante, l’Olympique de Marseille multiplie les jolis coups sur le mercato. La direction marseillaise a officialisé ce vendredi après-midi l’arrivée de Jephthé Malanda. Le milieu offensif de 18 ans s’est engagé pour un contrat de trois ans. Il est désormais lié à l’OM jusqu’en 2029.

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Jephthé Malanda était très convoité durant ce mercato. La direction du LOSC a tenté de prolonger son bail en vain. Son choix était déjà fait. Le jeune joueur était déterminé à signer son premier contrat professionnel à l’OM. Son souhait se réalise à la grande joie des Phocéens. Son recrutement intervient après celui de Sacha Lung.

Des retrouvailles en vue avec Bruno Genesio

𝗝𝗲𝗽𝗵𝘁𝗵𝗲 𝗠𝗮𝗹𝗮𝗻𝗱𝗮 rejoint l'Olympique de Marseille. 🔵⚪️



Plus d'infos 👉 https://t.co/6hkSzRWHBF pic.twitter.com/Kf5OKm2y4Z — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 19, 2026

Le natif d’Évry-Courcouronnes représente un investissement sur le long terme pour la direction de l’OM. Même s’il possède un profil technique très intéressant, Jephthé Malanda ne rejoindra pas immédiatement l’équipe pro. Il intégrera, dans un premier temps la réserve des Ciel et Blanc.

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Sa signature confirme la volonté de l’OM de miser sur des profils à fort potentiel. Le jeune joueur devrait même retrouver à Marseille un visage assez familier. Bruno Genesio, ancien coach du LOSC, est pressenti pour prendre les commandes de l’équipe phocéenne. Sa nomination est également très attendue.