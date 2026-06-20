ASSE : Dall’Oglio règle ses comptes avec Kilmer Sports

Plusieurs mois après son départ de l’ASSE, Olivier Dall’Oglio revient sur son passage chez les Verts. Sans filtre, l’ancien entraîneur de Saint-Etienne évoque la politique de Kilmer Sports Venture dont les recrutements sont basés sur l’utilisation de la data.

‎‎ASSE : ‎Une montée qui cachait déjà des fragilités

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‎Avec le recul, Olivier Dall’Oglio considère que l’accession de l’ASSE à l’élite, il y a deux saisons, relevait presque de l’exploit. Sur le plateau de Carton Rouge TV, il a rappelé le contexte de l’époque : « Il faut prendre la dimension, on est en Ligue 2, l’équipe arrive à monter, c’est un petit miracle ». Une réussite qui, selon lui, masquait certaines limites de l’effectif.

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‎Le technicien estime que le club avait besoin d’ajouter davantage d’expérience après la montée. « Il nous fallait de l’expérience, il fallait des cadres. Un joueur par ligne et ça aurait suffi », a-t-il expliqué. Une analyse qui traduit sa volonté de bâtir un groupe capable d’affronter immédiatement les exigences de la Ligue 1.

‎La data dans le viseur de Dall’Oglio

‎Dall’Oglio ne remet pas en cause l’utilisation des outils modernes dans le football. Il reconnaît même que « la data aujourd’hui fait partie du foot professionnel ». Toutefois, il juge que l’AS Saint-Etienne, sous l’impulsion de Kilmer Sports, a accordé une confiance excessive aux statistiques lors de son recrutement.

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‎L’ancien entraîneur pointe notamment les difficultés d’adaptation de jeunes recrues arrivées de l’étranger. Pour lui, ignorer les facteurs humains représente un risque majeur. « C’est l’excès de data qui n’est pas bon. Si on ne prend pas en compte l’aspect humain, on fait une erreur », a-t-il insisté.

‎Un message qui dépasse le cas de l’ASSE

‎Au-delà de son expérience stéphanoise, Dall’Oglio livre une réflexion plus large sur l’évolution du football moderne. Son discours oppose la réalité du vestiaire aux modèles mathématiques de plus en plus présents dans les clubs professionnels. ‎La phrase la plus marquante de son intervention résume parfaitement sa pensée :

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« Un joueur, ce n’est pas un numéro. Un joueur, c’est un homme. C’est quelqu’un qui a des émotions et qui le vit différemment. Et ça, vous ne pouvez pas le mettre en équation. » Un tacle assumé à la stratégie de Kilmer Sports Ventures et une défense passionnée de la dimension humaine du sport.