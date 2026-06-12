Mercato PSG : Le Bayern répond à Al-Khelaïfi pour Olise !

Annoncé comme la grande priorité du PSG pour ce mercato estival, Michael Olise n’est pas à vendre et le Bayern Munich a tenu à le faire comprendre à Nasser Al-Khelaïfi.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi veut Michael Olise au Paris SG

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Le Paris Saint-Germain dispose d’une enveloppe démentielle pour le prochain mercato estival. En quête d’une nouvelle arme offensive, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos pourraient faire « all in » sur la nouvelle coqueluche du football français, Michael Olise. Si Lamine Yamal du FC Barcelone est l’un des rêves du Qatar pour le club de la capitale française, Luis Enrique et Luis Campos auraient surtout le regard tourné vers l’ailier du Bayern Munich.

Et avec un budget sans réelle limite, le Paris SG peut tout à fait offrir entre 150 et 200 millions d’euros pour s’offrir l’international français. D’ailleurs, l’agent de joueurs Sam Khiat assure que s’il y a bien un club capable d’arracher Olise au Bayern Munich, c’est bien le Paris Saint-Germain.

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« Si c’est mission impossible pour le PSG de recruter Michael Olise ? Non, ce n’est pas mission impossible. Pourquoi ? Je ne dis pas qu’ils vont le faire, mais aujourd’hui, le PSG est capable d’être sur ce marché-là. Quand un président annonce un joueur intransférable, c’est complètement faux. À partir d’un certain montant, ils ouvrent la porte quoiqu’il arrive. Il y a aussi la volonté du joueur à un moment donné.

Et aujourd’hui, le PSG est attractif sur l’aspect sportif. Tous les joueurs ont envie de jouer dans cette équipe-là. Qui plus est, Olise est Français. Ils ont raison d’être sur ce profil-là. La porte n’est pas fermée. Ils ont la capacité financière de pouvoir le faire », a expliqué Sam Khiat dans l’émission L’Équipe du soir. Qu’à cela ne tienne. Le club bavarois tient à son joyau tricolore et martèle à qui veut l’entendre que le natif de Londres n’est pas sur le marché.

« Même à 500 M€ il ne partira pas »

Étincelant pour sa seconde saison sous les couleurs du Bayern Munich, Michael Olise fait rêver tous les autres grands clubs européens. D’après les informations u journal L’Équipe, Manchester City, le PSG et le Real Madrid sont les prétendants les plus sérieux pour l’attaquant de 24 ans. Toutefois, la période où Nasser Al-Khelaïfi réalisait des transferts fous à 200 millions d’euros semble révolue, et même une offre à ce prix risque de ne pas faire craquer les dirigeants du Bayern Munich.

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Le Rekordmeister n’a pas du tout l’intention de vendre son gaucher magique durant ce mercato. « Même pour 200 M€, il ne partira pas », a confié un dirigeant bavarois à L’Équipe, démentant ainsi le prix évoqué par Sky Sport Allemagne cette semaine. « Olise n’a pas de prix, même à 500 M€ il ne partira pas », a renchéri un autre membre du conseil d’administration du Bayern auprès du quotidien sportif.

Sauf revirement de dernière minute, l’avenir de Michael Olise s’écrit pour le moment en Bavière, où la direction bavaroise a d’ailleurs l’intention de lui faire signer dès l’automne prochain un nouveau contrat de deux années supplémentaires, soit jusqu’en juin 2031, en lui proposant au passage de doubler son salaire.

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Il deviendrait ainsi le joueur le mieux payé du vestiaire avec Harry Kane. Nasser Al-Khelaïfi et le Paris SG savent donc à quoi s’en tenir dans ce dossier.