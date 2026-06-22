PSG Mercato : Accord annoncé, un deal imminent en attaque !

Alors que la Coupe du Monde 2026 bat son plein en Amérique, le PSG s’active sur le marché des transferts. Luis Campos serait ainsi sur le point de régler un dossier important en attaque.

Mercato : Un attaquant veut quitter le PSG

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Randal Kolo Muani s’apprête à faire ses valises pour quitter encore le PSG. Prêté cette saison à Tottenham, l’attaquant de 27 ans n’a pas convaincu avec ses 5 buts et 4 passes décisives en 41 matchs toutes compétitions confondues. Le club anglais a donc décidé de ne pas lever l’option envisagée pour le garder définitivement.

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Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028, Kolo Muani va ainsi retourner dans la capitale, mais pas pour s’y éterniser. Luis Enrique ne comptant pas sur lui, le natif de Bondy va profiter de ce mercato estival pour se trouver un nouveau point de chute, qui pourrait être la Juventus Turin.

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En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par Tuttomercatoweb, le club italien aurait déjà trouvé un accord de principe avec l’ancien attaquant du FC Nantes sur la base d’un contrat de quatre ans, soit jusqu’en 2030, à des conditions similaires à celles de son précédent passage. Le nouveau directeur sportif Giovanni Carnevali aurait personnellement pris le dossier en main.

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Il aurait notamment renoué le dialogue avec son homologue du PSG, Luis Campos. Malgré l’intérêt de plusieurs clubs de Premier League, Randal Kolo Muani afficherait une préférence claire pour la Vieille Dame, qui aurait établi un plan bien outillé pour convaincre les dirigeants parisiens.

La formule de la Juventus pour Kolo Muani

Il ne s’agit pas d’un secret, la Juventus Turin n’a pas oublié Randal Kolo Muani après son premier prêt réussi lors de la seconde partie de la saison 2024-2025. Toujours pas dans les plans de Luis Enrique, l’ancien avant-centre de l’Eintracht Francfort plairait toujours aux Bianconeri dirigeants turinois, qui veulent le recruter cet été.

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Après l’échec des négociations avec le Paris Saint-Germain l’an dernier, la Juve aimerait obtenir le prêt, avec une obligation d’achat afin d’étaler le paiement sur plusieurs échéances pour un montant total ne dépassant pas 30 millions d’euros, du vice-champion du monde 2022, d’après les informations du journaliste Romeo Agresti.