Mercato : 8M€ ! Le PSG défie le Barça pour un crack défensif

Annoncé dans le viseur du PSG au début du mois, un jeune et prometteur latéral gauche espagnol serait tout proche de rejoindre le Barça, selon la presse catalane. Une information tempérée dans la foulée par Fabrizio Romano.

Mercato : Le Barça distance le PSG pour Jorge Salinas

La suite après cette publicité

Le mercato entre le PSG et le FC Barcelone pourrait rapidement s’enflammer. Alors que les deux géants européens surveillent de près plusieurs jeunes talents du continent, un nouveau nom fait déjà beaucoup parler : Jorge Salinas. Selon les informations de la presse espagnole et de Sport notamment, l’arrière gauche du Racing Santander serait tout proche de rejoindre les Blaugranas.

Lisez aussi : PSG Mercato : Luis Campos dégote un coup génial en défense !

Auteur d’une saison remarquée avec le Racing, fraîchement promu en Liga, Salinas a attiré l’attention de nombreux clubs européens. Polyvalent, capable d’évoluer comme latéral gauche ou défenseur central, l’international espagnol U19 est considéré comme l’un des grands espoirs de sa génération à son poste.

À voir

Mercato PSG : Urgent ! Enrique intervient pour Yan Diomande

Concurrencé par le PSG dans ce dossier, le Barça aurait finalement pris une longueur d’avance grâce à la volonté du joueur de rejoindre la Catalogne. Les dirigeants barcelonais voudraient absolument boucler l’opération avant le 30 juin, puisque la clause libératoire du natif de Santander passerait de 8 à 16 millions d’euros dès le 1er juillet.

Une hausse qui pousse le club catalan à accélérer pour éviter toute mauvaise surprise et surtout l’arrivée de nouveaux concurrents. Du côté du PSG, le profil du jeune défenseur correspond parfaitement à la stratégie de recrutement axée sur les talents à fort potentiel. Et selon Fabrizio Romano, le FC Barcelone serait encore loin d’avoir sécurisé cette affaire.

Encore une chance pour le PSG dans ce dossier ?

Dans la foulée de la révélation du quotidien catalan Sport, Fabrizio Romano a également évoqué le dossier Jorge Salinas sur son comtpe Twitter. Si le journaliste italien confirme l’intérêt du Barça pour ce joueur prometteur, il assure que rien n’est bouclé pour le moment.

Lisez aussi : Mercato PSG : Luis Campos déniche un monstre en Italie

« Le FC Barcelone a Jorge Salinas sur sa liste de cibles, un joueur dont la clause libératoire de 8 millions d’euros est envisagée. Rien n’est encore fait, mais Deco le considère sérieusement, comme l’a rapporté ferrancorreas. Le joueur du Racing Santander serait intéressé par ce transfert », assure le spécialiste mercato italien.

À voir

Mercato RC Lens : Ça s’accélère, un redoutable milieu arrive

Même son de cloche du côté de Mundo Deportivo, autre quotidien sportif catalan, qui précise qu’aucun accord n’a été trouvé pour le moment entre le joueur et le FC Barcelone, pas plus qu’entre les deux clubs. Selon cette source, le Racing Santander évoquerait même dans ses discussions avec les clubs intéressés une clause libératoire supérieure à 16 millions d’euros.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Luis Campos frappe, un chèque de 30M€ arrive !

PSG Mercato : Accord annoncé, un deal imminent en attaque !

L’entourage du joueur a aussi fait passer le message qu’il avait également d’autres propositions attractives. Comme celle du Paris Saint-Germain ? Affaire à suivre…

À voir

Mercato OL : Une pépite quitte Lyon et file au Portugal