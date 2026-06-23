Coup de théâtre à l’OM : Feu vert pour une vente à 60 M€  ?

Le mercato estival de l’OM connait un nouveau rebondissement. L’optimisme gagne du terrain pour le transfert de Mason Greenwood à l’AS Rome, qui pourrait grimper jusqu’à 60 millions d’euros.

Mercato OM : L’AS Rome optimiste pour Mason Greenwood

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L’Olympique de Marseille va sans doute se séparer de Mason Greenwood durant ce mercato. L’intérêt marqué de l’AS Rome a déjà abouti à un accord de principe avec l’attaquant anglais. Un salaire annuel proche de 5 millions d’euros l’attend déjà dans la capitale italienne. Il ne reste qu’aux deux écuries de trouver un terrain d’entente. C’est là que les négociations se corsent.

L’OM est sous pression de l’UEFA et de la DNCG. La direction phocéenne doit impérativement renflouer ses caisses avant la fin du mois de juin. C’est dans ce contexte qu’elle maintient sa posture initiale. Les Phocéens réclament 55 millions d’euros avant de libérer Mason Greenwood.

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Cette exigence est stratégique car l’OM doit reverser 40% de la revente à Manchester United. Ces conditions n’effraient pas vraiment l’AS Rome. Il Messaggero assure que les Romains restent très confiants concernant le dénouement de cette affaire.

Un prix revu à la hausse dès le 1er juillet

La formation romaine mise sur une offre particulière pour tenter de boucler cette opération. Il est question d’un paiement échelonné, avec un premier versement avant le 30 juin. Cela permettrait de satisfaire les besoins immédiats de trésorerie marseillaise. Les relations entre les deux écuries sont excellentes. Cela facilite les échanges, même si le montant devrait grimper.

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La source explique que la clause libératoire de Mason Greenwood devrait monter à 60 millions d’euros dès le 1er juillet. Cet ultimatum incite l’AS Rome à intensifier ses contacts.