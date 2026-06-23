Transfert Choc : Urgent ! Ça chauffe entre le PSG et la Juve

Alors que la Coupe du Monde bat son plein en Amérique, le PSG et la Juventus Turin sont autour d’une table de négociations concernant l’avenir d’un attaquant français. Explications.

Mercato PSG : La Juve passe à l’action pour Kolo Muani

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Après un prêt non concluant à Tottenham, Randal Kolo Muani fait son retour au PSG, mais devrait repartir aussi vite. Satisfait des mois de prêt de l’attaquant français durant la saison 2024-2025, la Juventus Turin serait encore sur le coup. Le club italien aurait même fait du joueur de 27 ans sa priorité estivale pour renforcer son secteur offensif.

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Fabrizio Romano confirme cette nouvelle et écrit sur sa page Twitter : « les contacts se poursuivent concernant le retour de Kolo Muani à la Juventus. Tout le monde au club approuve ce retour. Carnevali entretient d’excellentes relations avec son agent. La Juventus se renseigne actuellement auprès du PSG au sujet d’un éventuel transfert. » Déterminé à s’offrir les services de l’ancien avant-centre du FC Nantes, le club turinois serait prêt à dégainer.

La Juventus propose 30M€ pour Randal Kolo Muani

D’après les dernières informations de La Stampa, les discussions se seraient intensifiées entre Luis Campos, conseiller sportif du PSG, et son homologue de la Juventus Turin pour le transfert de Randal Kolo Muani. Les Bianconeri souhaiteraient boucler le deal pour un montant avoisinant les 30 millions d’euros.

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Mais du côté du Paris Saint-Germain, les dirigeants réclameraient au minimum 40 millions d’euros pour envisager un transfert définitif de l’ancien buteur de l’Eintracht Francfort. Toutefois, les deux clubs pourraient trouver un terrain d’entente et parvenir à un accord prochainement autour d’un montant avoisinant les 35 millions d’euros. L’enjeu pour le double champion d’Europe en titre est de régler définitivement ce dossier afin de se délester de l’important salaire de Randal Kolo Muani.

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