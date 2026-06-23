Mercato : Urgent, c’est fini entre Aubameyang et l’OM !

Entre Pierre-Emerick Aubameyang et l’OM, les relations ne sont plus au beau fixe. Au point où le départ de l’attaquant gabonais semble inéluctable.

Mercato : Aubameyang, un boulet dans les finances de l’OM

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Pierre-Emerick Aubameyang va sans doute quitter l’Olympique de Marseille. Son départ est quasiment acté. L’attaquant gabonais est revenu à l’OM l’été dernier pour épauler Amine Gouiri. Il a su répondre présent sur le terrain malgré son âge avancé (37 ans).

Pierre-Emerick Aubameyang compte 14 buts et 10 passes décisives en 41 matchs. Ses performances prouvent que l’ancien Barcelonais reste un compétiteur de haut niveau. Mais il ne devrait pas aller au bout de son contrat expirant en juin 2027. La non-qualification de l’OM en Ligue des champions et ses difficultés financières ont précipité cette issue.

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Les dirigeants marseillais sont contraints de lancer une cure d’austérité en interne afin d’assainir les comptes. Foot Mercato assure d’ailleurs que la direction de l’OM voit dans le départ d’Aubameyang un bon moyen de réduire sa masse salariale. Le buteur expérimenté bénéficie de l’un des salaires les plus élevés du vestiaire.

Plusieurs clubs étrangers en alerte

La question qui se pose à présent est de savoir quelle sera la future destination de Pierre-Emerick Aubameyang. Car celui-ci n’envisage pas la retraite après son départ de l’Olympique de Marseille. Il joueur reste déterminé à relever un nouveau défi sous d’autres cieux. Surtout que son profil de renard des surfaces attise les convoitises.

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Des clubs venus d’Italie, Espagne, Turquie, Brésil, Arabie saoudite et MLS sont sur ses traces, indique le média en ligne. Son aventure à l’OM semble se terminer brusquement. Même si Pierre-Emerick Aubameyang a toutes les cartes en main pour choisir sa prochaine destination.