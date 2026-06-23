Mercato OM : Après Greenwood, une autre vente XXL en vue

Les lignes bougent à l’OM en ce début de mercato. En plus du possible transfert de Mason Greenwood à Rome, Facundo Medina pourrait lui-aussi rapporter un chèque à Marseille.

Mercato OM : Facundo Medina sacrifié après Mason Greenwood

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L’Olympique de Marseille connait un début de mercato préoccupant. Sanctionné par l’UEFA, le club phocéen doit vite assainir ses comptes. Sa direction conduite par le duo Stéphane Richard et Grégory Lorenzi n’a d’autre choix que de générer des ventes significatives cet été.

Dans ce contexte, aucun joueur n’est intransférable, indique L’Equipe. Mason Greenwood figure notamment en tête de liste. L’attaquant se rapproche d’un transfert à l’AS Rome. Alors que les tractations se poursuivent en coulisses, les projecteurs se braquent désormais sur un autre Marseillais.

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Il est question de Facundo Medina. Le défenseur argentin est arrivé à l’OM il y a tout juste un an. Il profite actuellement de la vitrine offerte par la Coupe du monde 2026 pour briller avec l’Argentine. Repositionné au poste latéral gauche, l’ancien Lensois enchaîne les prestations convaincantes.

Sa côte explose grâce au Mondial 2026

Facundo Medina a récemment délivré une passe décisive à Lionel Messi lors de la victoire face à l’Autriche (2-0). De telles performances internationales rehaussent logiquement sa cote sur le marché des transferts. Sa saison à l’OM avait été ponctuée par des soucis physiques, freinant sa progression.

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Sauf que sa forme actuelle avec l’Albiceleste permet à la direction phocéenne d’espérer une vente fructueuse d’ici les prochaines semaines. Une offre avoisinant les 30 millions d’euros devrait suffire à acter son départ. River Plate reste en embuscade sur cette piste.