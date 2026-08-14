Euro 2028 : Une édition qui promet déjà avec de grands sélectionneurs

L’Euro 2028 ne se tiendra que dans deux ans, au Royaume‑Uni et en Irlande, mais il nous met déjà l’eau à la bouche. Avec la nomination de plusieurs grands sélectionneurs à la tête de certaines nations, le football sera total. Tour d’horizon.

Euro 2028 : l’Angleterre et l’Espagne poursuivent avec Tuchel et De la Fuente

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Nation hôte et formation la plus attendue au tournant, l’Angleterre de Thomas Tuchel aura une forte pression sur les épaules. Après un Mondial 2026 conclu à la troisième place et une victoire spectaculaire face à la France lors de la petite finale (6‑4), les Three Lions ont déçu. Car oui, leurs supporters attendaient bien mieux : être sacrés champions du monde. Ils ont échoué, et les doutes persistent.

Et Thomas Tuchel n’a pas contribué à les effacer. Malgré un parcours plutôt correct cet été, sa façon de coacher a étonné, notamment lors de la demi‑finale perdue contre l’Argentine (1‑2). Il s’est mis des cadres à dos, comme Jude Bellingham, et son exigence à l’entraînement n’a pas fait que des heureux. Finaliste de l’Euro en 2021 et 2024, il aura pour mission d’impérativement glaner le titre à domicile, au risque, cette fois, d’être limogé.

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De son côté, l’Espagne remporte tout, sans trembler, avec une facilité déconcertante. L’artisan de ces succès à répétition ? Luis de la Fuente. Le sélectionneur de la Roja est une machine à gagner. Vainqueur de la Ligue des Nations en 2023, de l’Euro en 2024 et de la Coupe du monde cette année, sa nation se présente déjà comme la grande favorite dans deux ans. Il pourra compter sur les conseils de son joueur Fabián Ruiz pour savoir comment réaliser un « back‑to‑back » européen.

Zinédine Zidane chez les Bleus, Xavi chez les Oranges

Son arrivée à la tête de l’équipe de France ne faisait plus aucun doute depuis que son prédécesseur, Didier Deschamps, avait annoncé son départ bien avant le début du Mondial 2026, mais elle a tout de même surpris certains. Zinédine Zidane est le nouveau sélectionneur des Bleus. Le champion du monde 1998 est de retour, après de longues années d’attente, lui qui n’avait qu’une idée en tête : prendre la tête de la sélection.

Bien qu’il n’ait toujours pas dirigé le moindre match, il suscite déjà une excitation folle chez les supporters tricolores. Comme Thomas Tuchel et Luis de la Fuente, il débarquera en outre‑Manche avec l’objectif d’être sacré champion d’Europe. Il disposera d’une équipe sensationnelle, mais devra gérer les égos de ses protégés et moins les exposer médiatiquement, pour éviter qu’ils ne se voient encore trop beaux trop tôt.

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Et si le destin des anciens entraîneurs du FC Barcelone était de se retrouver sélectionneurs des Pays‑Bas ? Après le natif Ronald Koeman, c’est l’Espagnol Xavi, fraîchement nommé, qui lui succède sur le banc des Oranges. L’ancienne légende des Blaugranas est devenue hier soir le premier étranger à diriger la nation depuis Ernst Happel en 1978. Son objectif dans deux ans ? Redresser les Pays‑Bas en leur faisant enfin gagner un titre depuis l’Euro 1988.

L’Allemagne mise sur Jürgen Klopp, le Portugal sur Jorge Jesus

Lui aussi est arrivé récemment sur le banc de la Mannschaft, Jürgen Klopp a été choisi pour remplacer Julian Nagelsmann, après une Coupe du monde totalement ratée. Sortie en 1/16e de finale par le Paraguay (1‑1, 3‑4 aux t.a.b.), l’Allemagne ne parvient plus à briller dans les tournois majeurs depuis 2014. Le légendaire entraîneur de Liverpool ambitionne donc de redorer le blason de sa nation en allant conquérir l’Angleterre en 2028.

Il arrive tout droit de la Saudi Pro League et d’Al‑Nassr, le club dans lequel évolue Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus va retrouver la légende lusophone après sa nomination à la tête de la Seleçao européenne. Le technicien de 72 ans succède à Roberto Martinez, et aura pour but de rééditer la performance réalisée à l’Euro 2016 par le Portugal, douze ans plus tard. Mais avant cela, il devra gérer le dossier « CR7 ». Stop ou encore ?

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S’il s’est montré très ferme lors de sa présentation en indiquant, sans viser l’ancien attaquant du Real Madrid, qu’il serait prêt à mettre des cadres sur le banc pour le bien de la sélection, l’avenir de Cristiano Ronaldo reste flou avec le Portugal. Mais ce qui est sûr, c’est que l’Euro 2028 promet déjà, alors que l’on est encore loin d’y être et que les qualifications ne se dérouleront qu’entre le 25 mars 2027 et le 28 mars 2028. Patience.