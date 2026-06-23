Mondial 2026 : Haaland et Mbappé aux rendez-vous des 16es

Avec la victoire des Bleus face à l’Irak et celle des Vikings contre le Sénégal, les deux équipes sont assurées de disputer la suite du mondial. Tous les deux auteurs d’un doublé, Mbappé et Haaland sont en train de se livrer le DUEL de ce début de mondial, dans leur groupe.

Mondial 2026 : Un duel au sommet entre Mbappé et Haaland

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Avec six buts inscrits en deux matchs, les Bleus sont favoris pour terminer leaders de leur groupe. 2 victoires avec un seul but encaissé, l’Équipe de France peut compter sur un homme inspiré en la personne de Kylian Mbappé. Auteur de 4 buts en deux matchs, dont 2 bangers, le buteur du Real Madrid montre encore quelle est la compétition où il est le plus fort.

Dominant offensivement, solide en défense, et avec le contrôle de l’entre-jeu, la France n’a aucun doute à se faire quant à ses chances d’aller réaliser une phase à élimination directe digne de celle de 2022 ou encore de 2018. Mais face à cette équipe de monstres, se dresse une armée de Vikings nordiques venue de Norvège.

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Prête à enfin montrer tout son talent pendant ce mondial, la Norvège n’a pas perdu de temps en écrasant l’Irak sur le score de 4-1 avec un doublé d’Erling Haaland, avant de récidiver face au Sénégal pour donner à son pays la victoire sur le score de 3-2. Aujourd’hui, seul un joueur fait mieux que les deux hommes du groupe I, et il s’agit du meilleur buteur de l’histoire du mondial : Lionel Messi.

En sachant que la première place du groupe n’a toujours pas été validée, la dernière journée de la phase de groupes sera plus que décisive, d’abord pour le classement des meilleurs buteurs, mais également car cela peut sécuriser une place en 16e plus intéressante que l’autre.

Des 16es plutot simple ?

Si l’on regarde le classement du groupe I, la France est leader avec une différence de +5, tandis que la Norvège est seconde avec un total de +4. Ce qui veut simplement dire que si la Norvège gagne 1-0 face aux Bleus, ils seront leaders.

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À l’inverse, un nul ne changera rien au classement actuel, ce qui nous dirige vers les seizièmes de finale où, en cas de première place pour l’une des deux nations, elle rencontrera le troisième d’un des groupes suivants : C, D, F, G et H, donnant donc les nations suivantes : Écosse, Australie – Paraguay, Suède, Iran – Belgique – NZ (Nouvelle-Zélande) et Cap-Vert – Uruguay – Arabie saoudite. Le sort des groupes D, G et H n’étant pas encore décidé.

En cas de deuxième place, ils affronteront le deuxième du groupe E, soit : Curaçao, la Côte d’Ivoire ou bien l’Équateur. Quand on observe bien, le passage en huitième de finale pourrait être plutôt facile malgré la présence de certains pays dangereux sur la route, comme la Belgique, la Côte d’Ivoire ou encore l’Uruguay.

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Les Bleus sont en tout cas bien favoris pour le titre final, et leur performance d’hier soir a parlé pour eux. N’ayant aucun doute sur le fait que Didier Deschamps voudra marquer l’histoire une dernière fois avant de libérer la place de sélectionneur.