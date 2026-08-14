FIFA : Infantino perd le soutien de la Nouvelle-Zélande !

La Fédération néo-zélandaise de football a annoncé ce matin avoir retiré son soutien au président de la FIFA Gianni Infantino. Les Néo-Zélandais appellent à « un examen indépendant » du projet avorté d’ouverture de la FIFA à des investisseurs privés.

Crise à la FIFA : la Fédération néo-zélandaise lâche à son tour Gianni Infantino

La suite après cette publicité

Un soutien en moins pour Gianni Infantino. Après avoir recueilli le soutien du président américain Donald Trump lundi soir, le patron de la FIFA a perdu la confiance d’une nouvelle fédération : la Nouvelle-Zélande.

En effet, la Fédération néo-zélandaise (NZF) a décidé de faire machine arrière en retirant son soutien au président de la FIFA ce vendredi. La NZF avait pourtant annoncé son soutien au président Gianni Infantino en vue de sa réélection en mars 2027.

Lire aussi : Mondial 2026 : La nouvelle lubie totalement folle de Gianni Infantino

À voir

Zidane dévoile son staff : la fidélité de Bettoni et la surprise Barthez !

Depuis le début de la controverse autour du projet secret porté par Infantino, la NZF avait refusé de prendre position avec précipitation. Le directeur général, Andrew Pragnell, avait déclaré à l’époque que l’organisation souhaitait lire tous les détails avant de se positionner sur l’affaire.

Plus de deux semaines après le début de l’affaire, la Fédération Néo-Zélandaise a enfin fait son choix. Une chose est sûre : cette décision n’arrange pas Infantino.

La Nouvelle-Zélande dénonce une « rupture de confiance » avec la FIFA

La NZF est sortie du silence en publiant tôt ce matin un communiqué sur la crise qui secoue le monde du football.

« Après mûre réflexion, la NZF estime que certaines décisions et actions au sein de la FIFA ont contribué à une rupture de la confiance et à une aggravation des divisions au sein du football international », a déclaré l’instance néo-zélandaise, avant d’ajouter : « Un examen indépendant est nécessaire pour rétablir la confiance. »

Lire aussi : Crise à la FIFA : Infantino contraint aux excuses publiques

À voir

PSG Mercato: Accord total avec le Barça pour Ferran Torres

Dans son communiqué, la NZF estime également : « Ce moment représente une occasion pour toutes les associations membres de la FIFA de plaider en faveur d’une gouvernance renforcée, d’une plus grande responsabilité et d’une plus grande transparence, qui sont fondamentales pour maintenir la confiance dans la gestion du football mondial », conclut le communiqué en espérant une prise de conscience de la FIFA dans le but de restaurer la confiance perdue depuis la crise.

La NZF est à ce jour le dernier membre de la FIFA en date à retirer son soutien à Gianni Infantino.

L’UEFA pousse pour le départ d’Infantino

À l’occasion de la finale de la Supercoupe d’Europe, disputée ce mercredi entre le PSG et Aston Villa, plusieurs discussions entre certains membres de l’UEFA auraient eu lieu dans les tribunes du Red Bull Arena.

Lire aussi : INFO PSG: L’UEFA insiste pour la FIFA, Al-Khelaïfi résiste

Selon les informations de L’Équipe, l’UEFA prévoirait d’organiser une motion de censure si Infantino est maintenu à la présidence de la FIFA. Selon L’Équipe, le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, serait en réalité « très concentré sur le seul fait de changer la gouvernance » de la FIFA. Un souhait qui serait partagé par d’autres confédérations, notamment la CONCACAF et l’AFC qui avaient déjà coécrit avec l’UEFA une lettre ouverte, publiée lundi, pour réclamer auprès de la FIFA la démission d’Infantino.

À voir

Mercato : Urgent ! Le PSG règle la succession de Barcola pour 58M€

Lire aussi : Crise à la FIFA : L’UEFA menace de boycotter la Coupe du Monde

L’objectif des confédérations frondeuses est de rallier à leur cause les confédérations qui soutiennent toujours l’Italo-Suisse. La présence ce mercredi à Salzbourg de Patrice Motsepe, président de la CAF, laisse planer le doute sur une possible réunion en privé entre l’UEFA et la CAF.

Lire la suite sur la FIFA :

PSG: Nasser Al-Khelaïfi répond pour la Présidence de la FIFA

À voir

C’est officiel, Mika Godts annonce son transfert au PSG !

La sortie déconnectée de Gianni Infantino après le Mondial 2026

Alors que le dossier Infantino continue de s’envenimer de jour en jour, le retrait du soutien de la Fédération néo-zélandaise vient une nouvelle fois alimenter les interrogations autour de l’avenir du patron de la FIFA. Quant à l’éventuelle motion de censure portée par l’UEFA, son succès dépendra de la capacité des frondeurs à convaincre les dernières confédérations de rejoindre leur camp.