Mercato PSG : Leipzig fixe un prix dingue pour Yan Diomande

Déterminé à conserver son prodige ivoirien, visé par plusieurs grands clubs européens, dont le PSG, le RB Leipzig a fixé un nouveau tarif totalement fou pour Yan Diomande. Explications.

Mercato PSG : Yan Diomande affole l’Europe

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Yan Diomande continue d’affoler les plus grands clubs européens. Déjà associé au PSG et au Real Madrid ces dernières semaines, l’ailier du RB Leipzig figure désormais parmi les priorités de Liverpool pour renforcer son secteur offensif désormais orphelin de Mohamed Salah. D’après les informations de TEAMtalk, le nouveau manager des Reds, Andoni Iraola, fait le pressing auprès de sa direction afin d’accélérer sur ce dossier.

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Le technicien espagnol considère le crack du RB Leipzig comme l’un des plus grands talents offensifs de sa génération et voit en lui un successeur potentiel à Mohamed Salah sur le long terme. Des discussions auraient déjà été entamées entre les pensionnaires d’Anfield et l’entourage du joueur de 19 ans, preuve de la volonté de Liverpool d’avancer rapidement face à une concurrence particulièrement relevée. Mais l’opération s’annonce complexe.

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Le RB Leipzig n’est pas pressé de se séparer de son numéro 49 recruté l’été passé pour 20 millions d’euros en provenance de Leganés. Sous contrat jusqu’en juin 2030, Yan Diomande n’est pas à vendre et le club allemand entend bien le faire comprendre à tous ses prétendants.

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Comme le rapporte TEAMtalk, les dirigeants de Leipzig pourraient réclamer jusqu’à 148 millions d’euros pour accepter de laisser partir Diomande. Une somme considérable qui n’effraie toutefois pas totalement Liverpool, prêt à casser sa tirelire pour préparer l’avenir de son attaque.

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Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid restent également attentifs à la situation, même si les Reds semblent aujourd’hui les plus déterminés à passer à l’action. Affaire à suivre…