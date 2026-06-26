Transfert PSG : Tottenham plombe le Mercato de Luis Campos !

Luis Campos aura bien du mal à conclure tous ses dossiers durant ce mercato estival. Intéressé par un crack de Premier League, le conseiller sportif du PSG a vu Tottenham lui griller la politesse sur cette piste. Explications.

Mercato : Tottenham veut doubler le PSG pour Mateus Fernandes

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Annoncé dans le viseur du PSG, Mateus Fernandes pourrait finalement échapper au club de la capitale qui souhaite se renforcer dans l’entrejeu cet été. En effet, à en croire les informations du tabloïd The Times, les Spurs accentuent leurs contacts avec le milieu de terrain de 21 ans au point de prendre une avance considérable sur les autres courtisans, dont Manchester United et le Paris Saint-Germain.

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Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2030, l’international portugais profite de la relégation de West Ham pour changer d’air cet été. Le Paris Saint-Germain souhaiterait compléter son milieu de terrain portugais 100% en s’attachant les services du très prometteur Mateus Fernandes. Mais aux dernières nouvelles, Tottenham serait sur le point de doubler la concurrence dans ce dossier.

Mateus Fernandes à Tottenham pour 92M€ ?

Pour laisser partir Mateus Fernandes cet été, West Ham exigerait une enveloppe de 92 millions d’euros, somme que le club londonien serait visiblement prêt à verser pour offrir à Roberto De Zerbi un effectif de qualité la saison prochaine. Le PSG était très intéressé à l’idée de s’attacher les services de l’ancien prodige du Sporting Portugal afin de l’associer à Vitinha et Joao Neves.

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Cependant, Mateus Fernandes ne devrait pas rejoindre la capitale française. Outre l’offensive de Tottenham, le natif d’Olhao préférerait rester en Premier League. Fernandes devrait donc rejoindre les Spurs qui ont devancé Manchester United, qui ne semblait pas trop chaud à l’idée d’investir un tel montant dans cette affaire.

Selon le Times, un accord pourrait vite être trouvé sur les bases de cette offre. Un pactole XXL que le PSG n’aurait pas, dans tous les cas, accepté de poser sur la table des négociations. Surtout que ce secteur n’est pas une priorité absolue pour le double champion d’Europe. Après Andrew Robertson, Marcos Senesi et Jan Paul Van Hecke, le jeune portugais pourrait ainsi être la troisième recrue estivale de Tottenham.

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Obligeant Luis Campos et le PSG à envisager d’autres solutions pour renforcer l’effectif de Luis Enrique la saison prochaine.